Они просто не придумали, куда еще стрелять

У орков все даже хуже, чем я думал. Большинство ракет полетело в энергетическую инфраструктуру. Хотя в этом уже нет абсолютно никакого смысла для боевых действий - враг таки выпустил свой запас ракет именно по энергетике.
Здесь есть два объяснения:
1. или большинство этих ракет были еще в феврале нацелены на объекты энергетики, и их не перенацеливали
2. или российский генштаб такой тупой, что просто не придумал, куда еще стрелять.
Обе версии хороши для нас.
То, что они не способны перестраиваться, менять подходы, свидетельствует, что война в этом году будет идти по сценарию прошлого.
Сначала они истощатся и потеряют инициативу под Бахмутом, а тогда будут показывать много жестов доброй воли.
Все это будет сопровождаться беспощадными потерями и пополнением наших сил трофеями.
Все системные проблемы российской армии с момента вторжения остаются на своих местах.