Они просто не придумали, куда еще стрелять

То, что они не способны перестраиваться, менять подходы, свидетельствует, что война в этом году будет идти по сценарию прошлого.

Оккупанты просто не придумали, куда еще стрелять, говорит Андрусив / Национальная полиция Украины

У орков все даже хуже, чем я думал. Большинство ракет полетело в энергетическую инфраструктуру. Хотя в этом уже нет абсолютно никакого смысла для боевых действий - враг таки выпустил свой запас ракет именно по энергетике.

Здесь есть два объяснения:

1. или большинство этих ракет были еще в феврале нацелены на объекты энергетики, и их не перенацеливали

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2. или российский генштаб такой тупой, что просто не придумал, куда еще стрелять.

Обе версии хороши для нас.

То, что они не способны перестраиваться, менять подходы, свидетельствует, что война в этом году будет идти по сценарию прошлого.

Сначала они истощатся и потеряют инициативу под Бахмутом, а тогда будут показывать много жестов доброй воли.

Все это будет сопровождаться беспощадными потерями и пополнением наших сил трофеями.

Все системные проблемы российской армии с момента вторжения остаются на своих местах.

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