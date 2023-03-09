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Они просто не придумали, куда еще стрелять

Виктор Андрусив

Исполнительный директор Украинского института будущего, общественный деятель, кандидат политических наук, аналитик и публицист, автор книги «Изменить Будущее»

9 марта 2023, 11:45
То, что они не способны перестраиваться, менять подходы, свидетельствует, что война в этом году будет идти по сценарию прошлого.
Они просто не придумали, куда еще стрелять
Оккупанты просто не придумали, куда еще стрелять, говорит Андрусив / Национальная полиция Украины

У орков все даже хуже, чем я думал. Большинство ракет полетело в энергетическую инфраструктуру. Хотя в этом уже нет абсолютно никакого смысла для боевых действий - враг таки выпустил свой запас ракет именно по энергетике.

Здесь есть два объяснения:

1. или большинство этих ракет были еще в феврале нацелены на объекты энергетики, и их не перенацеливали

видео дня

2. или российский генштаб такой тупой, что просто не придумал, куда еще стрелять.

Обе версии хороши для нас.

То, что они не способны перестраиваться, менять подходы, свидетельствует, что война в этом году будет идти по сценарию прошлого.

Сначала они истощатся и потеряют инициативу под Бахмутом, а тогда будут показывать много жестов доброй воли.

Все это будет сопровождаться беспощадными потерями и пополнением наших сил трофеями.

Все системные проблемы российской армии с момента вторжения остаются на своих местах.

Источник

война в Украине Виктор Андрусив ракетный удар
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