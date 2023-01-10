Володю без сознания уносят, его место занимает повар-киллер

Стремительное возвышение блатаря-Пригожина может свидетельствовать, что власть меняется.

Перед путинским поваром-киллером заискивают чиновники, говорит Эйдман / скрин

Из красной тюрьмы в черную.

Российские лагеря, как известно, бывают красные, где зеков терроризирует администрация, и чёрные, где реальная власть у блатарей.

Вся Россия - одна большая зона. Долгое время она была красной, в которой господствовала чекистско-чиновничья администрация.

Стремительное возвышение блатаря-Пригожина может свидетельствовать, что власть меняется. Приходит время уголовников с погонами не пришитыми к форме, а вытатуированными на коже.

Перед путинским поваром-киллером заискивают чиновники и на федеральном, и на региональном уровне.

Первый заместитель председателя Совфеда, топменеджер "Единой России" Турчак угрожает депутатам, посмевшим встретить Новый год не в донбасском окопе, а на мексиканском пляже, "пригожинской кувалдой". А курский губернатор Старовойт, добиваясь милости Пригожина, проходит новогодний курс уголовно-патриотического перевоспитания в его военном лагере.

Если так дальше пойдёт, в один прекрасный день в Кремле (кстати, не случайно, что именно так в чёрных тюрьмах называют камеру, где сидят воры в законе) разыграется сцена по мотивам "Джентельменов удачи".

Путин (Пригожину) - Канай отсюда!

Пригожин (издевательски) - Кто это?

Кадыров - Володя питерский

Пригожин - Сколько я зарезал… сколько перерезал… сколько душ я загубил! (рвёт на себе майку и дико рычит, скрючив пальцы обеих рук; оттянув за грудки Володю питерского, тычет ему в глаза "рогатку" из пальцев) Моргалы выколю!!!(Володю без сознания уносят, его место занимает тандем Пригожина и Кадырова).

А если серьёзно, разве Россия не способна стать большой "чёрной зоной", где будет царить беспредел блатарей? Народ, по большому счету, ничего даже и не заметит. Ему, что чекисты, что блатари - что те грабят, что эти.

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