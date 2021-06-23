Воевать в новой войне придется уже нашим детям

От проигрыша сборной Украина не станет хуже / Скриншот видео с facebook.com/andriy.pavelko

Знаете, как сыграла сборная Израиля по футболу? Сборная вот этой вот маленькой страны посреди пустыни с населением всего девять миллионов человек? Какое она место заняла? И какой у неё рейтинг?

Я вот понятия не имею. Я вообще не знаю, на каком они месте в турнирных таблицах на чемпионатах, кто у них там форвард и звезда, и есть ли у Израиля вообще в принципе сборная по футболу или хоть одна команда.

Но я знаю про Израиль, что у него есть невероятная, фантастическая медицина. Бесплатная для граждан, между прочим. Что эта страна сделала из пустыни конфетку. Построила ЦАХАЛ, самую передовую армию на планете. Создала Моссад - просто невероятную спецслужбу. И такой же невероятный Шабак. Построила "Меркаву", лучший танк земли. производит лучшие беспилотники. Производит реактивные двигатели, самолеты, авионику, ракетные (!) двигатели, спутники и сами ракеты. Да, да, Израиль - космическая держава, вы знали это? Одна из десяти, если не ошибаюсь. Со своим космодромом и собственными носителями, которые выводят собственные спутники.

И, по всей видимости, это и ядерная держава тоже.

Читайте такжеЛуческу раскритиковал сборную Украины за игру с Австрией на Евро-2020И еще единственная страна в мире, обладающая Железным куполом. На который совсем недавно весь мир смотрел, разинув рот.

Реклама

И мне, как потенциальному еврею - ну если вдруг все же повезет - на этом фоне совершенно до балды, из какого места у представителей этой страны растут ноги, чтобы бить ими по мячу.

Мне гораздо важнее, откуда у них растут руки.

И голова.

Вы знаете, какое место на Евровидении заняла Швейцария? Да, да, вот эта страна размером с конфету, три четверти которой занимают горы?

Я не имею совершенно никакого понятия. Как они там играют на своих горных швейцарских трембитах в национальных шляпах с пером. Или что у них там.

Но я знаю, что в Швейцарии - самая мощная армия Европы. Да, да. За два часа эта страна способна развернуть армию в 650 тысяч, а за сутки - в один миллион семьсот тысяч. И эта армия обладает чуть не тысячей единиц бронетехники, четырнадцатью эскадрилиями с тремястами пятьюдесятью истребителями и военным бюджетом в пять миллиардов. В которой служат все, от 18 до 60. И где ты обязан хранить свою винтовку дома.

Протяженность Швейцарии - триста на двести километров. Три четверти, повторюсь, горы.

И которая еще сто лет назад была помойкой Европы, самой нищей деревней со злобными гоблинами, варившими сыр и евшими траву в ледниках.

Теперь уровень жизни в этой стране такой, что у меня в туалете не так стерильно, как на улицах Базеля.

Я не знаю, как выступили Эстония и Финляндия на Чемпионате Европы, но я знаю, что эти две страны постоянно борются за первое место по образованию среди школ. В этом году, если не ошибаюсь, лучшими школами Европы признаны эстонские. А еще в Эстонии есть Кайтселиит. Добровольный союз обороны. Который проводит постоянные учения. У которого на вооружении есть "Джавелины". Это не армия, опять повторюсь. Это добровольный союз граждан. У которых есть право на оружие.

Я не знаю, что там с футболом в Литве, но в Литве есть союз стрелков численностью до двадцати тысяч.

Читайте такжеЕвровидение 2021 финал: Go-A подорвала зал песней ШумПонятия не имею, как играет в футбол Исландия, но знаю, что процент религиозного мракобесия в Исландии - ноль. Ровно ноль. Сто процентов населения этой страны назвали себя атеистами.

Я даже не знаю, как выступили на Евровидении Германия, Франция и Британия.

И вышли ли из группы Норвегия со Швецией.

Ну, тут можно ничего не говорить.

Я очень рад, что в Спотифай украинский коллектив занял первое место. Но ни моя безопасность, ни моя жизнь, ни мое здоровье, ни образование моих детей, ни безопасность на дорогах не зависят от того, сколько миллионов человек скачает трек "Шум". А вот от отсутствия - седьмой, блин, год!!! - структуры территориальной обороны в воюющей стране - зависит. И от дорог зависит. И от медицины.

Точно так же ничего из выше перечисленного не зависит от того, как одиннадцать человек в Украине умеют бить ногами по мячу.

А от отказа встречи Президента США с Президентом Украины, отказа в транше МВФ и разгона набсовета Нафтогаза - зависит напрямую.

Я все понимаю. И про становление нации, и про её единение, и про поиск и обретение ею своих объединяющих триггеров, заставляющих гордиться принадлежностью к ней, и про то, что сколько можно уже негатива и разочарований, хоть в чем-то достичь победы, хоть где-то быть лучшими, мы не какие-то там задворки, и про значение победы Джамалы на том же самом Евровидении, когда это было настолько необходимо, и про роль футбола - как и в мире, так в для нации.

Я все это отлично понимаю.

Но от проигрыша своей сборной Украина не станет хуже. Вот совсем. Ей есть чем гордится. Украина - страна с невероятным набором невероятных достижений. Один Майдан чего стоит. И Томос, и армия, и свобода, и достоинство.

Но и от выигрыша своей сборной по забиванию мячей страна не станет лучше тоже. Проблем в Украине - вагон и маленькая тележка. И пропеть на трибунах "Путин хуйло" для их решения - недостаточно.

А те проблемы, что начали решаться, сейчас в лучшем случае либо стоят на месте, либо откатываются назад.

Забивание мяча - это забивание мяча. Всего лишь. Оно не даст ни свободы, ни возврата территорий, ни деоккупации, ни улучшения уровня жизни, ни медицины, ни образования. Ни предотвращения новой волны смертей от штамма "Дельта", который уже начал погружать в коллапс Мордор, а, значит, через пару-тройку недель придет и в Украину. А выявлен уже новый штамм "Дельта плюс".

Я это не к тому, что нах нам этот футбол и евровидение. А к тому, что всему свое место. Каждой проблеме должен быть отдан её приоритет. Умение правильно расставлять проблемы по степени их важности - а затем их и решать! - залог существования государства.

А ни футбол, ни конкурс песни и пляски не являются ни первой, ни второй, ни даже десятой по значимости проблемой современной Украины.

После Шушинского меморандума, подписанного неделю назад между Турцией и Азербайджаном, война России и Турции, этой новой восходящей звезды на небосклоне империй и величия, становится практически неизбежной. Это означает, что один там полуостров приобретает стратегическое значение. А это означает, что у России нет другого выхода, кроме как начать пробивать туда сухопутный коридор.

Что, в свою очередь, означает новую, хорошую такую, войну с Украиной.

Читайте такжеРоссия ненасытна: Зеленский предупредил американцев, что завтра война может прийти к нимСколько осталось времени? Не знаю. Но новый передел границ и сфер влияния как минимум в регионе в двадцать первом веке становится очень и очень вероятным. Мир пришел в движение, старый миропорядок, как было сказано уже сто раз, разрушен. Будет устанавливаться новый. С новыми границами. И новой войной.

Я вообще боюсь, что Дебальцево, Иловайск и ДАП в будущих учебниках истории будут упомянуты одной строкой как "незначительные локальные пограничные стычки в период увеличения центробежных сил".

Вероятно, воевать в новой войне придется уже нашим детям. Мы оставляем её на их плечи.

Но подумать об этом я бы предложил уже сейчас.

И уже сейчас предложил бы начать делать все для того, чтобы минимизировать их смерти.

Пахать, пахать и пахать. На разрыв кишок. Строить, строить и строить.

Страну. Армию. Экономику. Оборону. Науку. Медицину. Суды. Дороги. Всё. Вообще всё.

А вот потом уже - посмотрел бы футбол и евровидение.

Сильно потом. Очень сильно.

Когда победим.