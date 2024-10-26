Военный преступник Путин выдал новое заявление

Есть два основных вида окружения - оперативное и тактическое.

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Путин о Курской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, 199-й учебный центр ДШВ ВСУ

Военный преступник, находящийся в розыске МУС и по совместительству президент россии владимир путин, заявил о некоем окружении в Курской области украинской группировки в 2 тыс л/с...

Вот смотрю я на зону контроля СОУ в КО и как-то ни в одном из мест не вижу окружения... Интересно, КГБшный бумажный червь вообще знает, что такое окружение?

Есть два основных вида окружения - оперативное и тактическое.

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Оперативное окружение это положение подразделения, когда оно изолировано от основной группы войск, в следствие чего не может получать снабжение, либо обеспечить себе выход из зоны изоляции, но имеет свободу манёвра.

Тактическое, всё тоже самое, только при отсутствии свободы манёвра.

Ещё раз, смотрим на карту БД в КО и находим на ней участки где фиксируется оперативное, либо тактическое окружение. Таких участков не фиксируется. Садись, вова - двойка.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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