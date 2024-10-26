Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Военный преступник Путин выдал новое заявление

Александр Коваленко
26 октября 2024, 06:10
243
Есть два основных вида окружения - оперативное и тактическое.
Путин, ВСУ
Путин о Курской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, 199-й учебный центр ДШВ ВСУ

Военный преступник, находящийся в розыске МУС и по совместительству президент россии владимир путин, заявил о некоем окружении в Курской области украинской группировки в 2 тыс л/с...

Вот смотрю я на зону контроля СОУ в КО и как-то ни в одном из мест не вижу окружения... Интересно, КГБшный бумажный червь вообще знает, что такое окружение?

Есть два основных вида окружения - оперативное и тактическое.

видео дня

Оперативное окружение это положение подразделения, когда оно изолировано от основной группы войск, в следствие чего не может получать снабжение, либо обеспечить себе выход из зоны изоляции, но имеет свободу манёвра.

Тактическое, всё тоже самое, только при отсутствии свободы манёвра.

Ещё раз, смотрим на карту БД в КО и находим на ней участки где фиксируется оперативное, либо тактическое окружение. Таких участков не фиксируется. Садись, вова - двойка.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Александр Коваленко Курская область
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новая магнитная буря врывается в страну: обрушится почти 6-балльный шторм

Новая магнитная буря врывается в страну: обрушится почти 6-балльный шторм

06:10Синоптик
В Днепре - пожар, есть тяжелораненые: РФ ударила баллистикой по жилым домам

В Днепре - пожар, есть тяжелораненые: РФ ударила баллистикой по жилым домам

23:39Украина
Тысяча гривен каждому человеку: с 1 декабря заработает новая программа - Зеленский

Тысяча гривен каждому человеку: с 1 декабря заработает новая программа - Зеленский

23:03Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Работает безотказно: для чего француженки замачивают чеснок в уксусе

Работает безотказно: для чего француженки замачивают чеснок в уксусе

Яйца будут свежими в течение 12 месяцев: нужно сделать только одно действие

Яйца будут свежими в течение 12 месяцев: нужно сделать только одно действие

"Развращение детей": у путиниста Филиппа Киркорова начались крупные проблемы

"Развращение детей": у путиниста Филиппа Киркорова начались крупные проблемы

"Электричества не будет": жителей одной области призвали готовиться к худшему

"Электричества не будет": жителей одной области призвали готовиться к худшему

Как обогреть квартиру без света и отопления: лучшие и проверенные методы

Как обогреть квартиру без света и отопления: лучшие и проверенные методы

Последние новости

06:10

Новая магнитная буря врывается в страну: обрушится почти 6-балльный шторм

06:10

Военный преступник Путин выдал новое заявлениемнение

05:58

Гороскоп на завтра 27 октября: Тельцам - успех во всем, Скорпионам - не повезет

05:00

Какой сегодня праздник 26 октября 2024: почему нельзя в этот день убирать

04:36

Дома будет тепло и комфортно: какой тип обогревателя не высушивает воздух

Повестки c Укрпочты, штрафы от ТЦК и розыск военнообязанных: интервью с адвокатомПовестки c Укрпочты, штрафы от ТЦК и розыск военнообязанных: интервью с адвокатом
04:05

Не хуже электрического: как сделать самодельный обогреватель из свечей - инструкцияВидео

03:30

Блюда больше не прилипнут: как правильно разогреть стальную сковородкуВидео

01:00

Посевной календарь на ноябрь 2024: названы лучшие дни для хорошего урожая

25 октября, пятница
23:39

В Днепре - пожар, есть тяжелораненые: РФ ударила баллистикой по жилым домамФото

Реклама
23:03

Тысяча гривен каждому человеку: с 1 декабря заработает новая программа - Зеленский

22:27

Украинскую певицу ударили во время концерта

22:20

Продолжают "лететь головы": руководителей шести прокуратур выгнали с должности

21:52

Крым "де-юре" не российский: Лукашенко сделал неожиданное заявление

21:30

Шоптенко рассказала о несчастном случае, который привел к серьезной травме

21:25

РФ ударила БпЛА по жилому дому в Киеве: есть жертва и пострадавшиеФотоВидео

21:13

Наступление на Днепр: готовиться к обороне нужно уже сейчас - Жорин

20:53

"Обратили внимание на слухи": в КНДР сделали циничное заявление о войсках в РФ

20:51

Актриса Саливанчук показала себя с разбитым носом в крови

20:44

Украину накрывает магнитная буря: когда закончится этот шторм

20:22

"Середнячковый": у предательницы Таисии Повалий начались проблемы с деньгами

Реклама
20:18

Существует тайная кнопка: мужчина показал как выключить "звук микроволновки"Видео

20:00

Паника в РФ: Урал, Сибирь и Дальний Восток готовят к атакам украинских дронов - СМИ

19:46

"Это вранье": что сейчас происходит с Аллой Пугачевой - детали

19:46

Вырастет размером с кулак: что сыпать под чеснок на зиму для щедрого урожаяВидео

19:43

Десантники ВСУ уничтожили солдат "элитной" бригады РФ: подробности операции на Курщине

19:28

Украину атакуют дожди и морозы: в каких областях ждать непогоду

19:12

В Украине ВПЛ будут получать субсидию на аренду жилья: кто может оформить помощь

19:00

Make Russia small again: почему россиян порвало от футболки Зеленскогомнение

18:57

Враг менее чем в 30 км от Днепропетровской области, ситуация критическая - военные

18:56

Удивительно, но гениально: для чего опытные хозяйки втирают орехи в полВидео

18:33

Картофель по 50 гривен: в Минагрополитики объяснили, что будет с ценами

18:17

Сокрушительный удар ВСУ: оккупанты, похоже, понесли рекордные потери - разведка Эстонии

17:49

Как обогреть квартиру без света и отопления: лучшие и проверенные методыВидео

17:27

Оружие Польша не отдаст: Дуда ответил на запрос Украины о помощи

17:23

КНДР вскоре отправит вторую партию солдат в РФ: в Bloomberg раскрыли ответ НАТО

16:53

Начнутся сложные жизненные испытания: что нельзя делать 26 октября - приметы

16:48

Яйца будут свежими в течение 12 месяцев: нужно сделать только одно действие

16:25

Россияне продвинулись к центру важного города в Донецкой области - разведка Британии

16:20

Тактика "тысячи порезов": Снегирев рассказал об угрожающей ситуации на фронте

15:48

Напряжение растет: Зеленский внезапно отказал генсеку ООН в визите из-за БРИКС

Реклама
15:48

Как пересчитать свежие дрожжи на сухие: очень простой, но эффективный способВидео

15:17

Кличко: С начала года Киев направил на помощь армии больше, чем за весь прошлый год, – 8,6 млрд грн

15:00

Имеет ли Россия потенциал для продвижения на фронте: названы 5 главных факторов

14:54

Атомный блок отключился на четыре часа: на АЭС произошел опасный инцидент - МАГАТЭ

14:50

"Окружение ВСУ" в Курской области: Сырский резко ответил на заявление Путина

14:41

Как быстро остановить нашествие крыс в саду и доме: 3 вещи, которые они ненавидят

14:41

Тимур Мирошниченко рассказал про сумасшедшие вечеринки у ЯнуковичаВидео

14:21

"Украинская команда" открывает большой сбор "Тепло на фронт: "Включи отопление защитникам!"

14:14

Серебряные украшения никогда не будут чернеть: специалист рассказал, как правильно их хранить

14:05

На пути к цели не сдадутся: ТОП-5 самых настойчивых знаков зодиака

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоТесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять