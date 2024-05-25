Военно-морские учения Китая вокруг Тайваня: будет новая война?

Недавний саммит Си Цзиньпина с лидерами стран Центральной Азии - это тоже формат Глобального Острова.

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Китай, Тайвань / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, GoogleMaps

Таких обострений в прошлом было достаточно много: отсюда пошла и фраза про "последнее китайское предупреждение".

Но рано или поздно оно таки станет последним и без кавычек.

Начало формирования Глобального Евразийского Острова в составе Китая, РФ, Ирана и КНДР является одним из самых сокрушительных провалов администрации Байдена и госсекретаря Блинкена.

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Да, это не Никсон - Киссинджер.

О формате Глобального острова можете прочесть в моих статьях.

Этот формат опасен еще и тем, что он начинает работать как геополитический магнит.

Во Вьетнаме вторая за короткое время отставка президента страны: официально - за коррупцию, неофициально - за проамериканский курс.

Индия не просто так участвует в БРИКС, хотя она является единственной ставкой Запада в большой геополитической игре в Евразии.

И если эта ставка не сыграет, то гейм овер, сливаем воду.

Пакистан формально обладает статусом союзника США вне НАТО.

А в реальности запускает с Китаем масштабный проект китайско-пакистанского транспортного коридора и отдает в концессию Китаю свой порт Гвадар.

В Афганистане Китаю удается с талибами делать с помощью мягкой силы то, что американцам не удалось с помощью жесткой.

Недавний саммит Си Цзиньпина с лидерами стран Центральной Азии - это тоже формат Глобального Острова.

Турция позволяет себе резкую антиизраильскую риторику и торговую блокаду, так как также становится частью второго проекта Нового шелкового пути.

Даже в Южной Корее начинают усиливаться политические фракции "взаимодействия с Китаем".

По сути, в активе у США остается только вестернизированная Азия (Тайвань, Южная Корея и Япония), островная Азия (Индонезия, Филиппины) и страны Британского содружества (Австралия и Новая Зеландия).

США теряют Азию в глобальном масштабе, хотя индо-тихоокеанский регион является ключевой зоной американских стратегических интересов (индо-тихоокеанская стратегия Байдена 2021 года).

Понятно, что это все зарождающиеся тенденции, многое можно изменить, перенастроить.

Но если существующая динамика сохранится, через 10 лет будет поздно.

Вот почему крайне важна смена администрации в Белом доме.

Смена не в части персоналий, а подходов и стратегий.

Для мировой истории - это точка бифуркации.

Впервые за последние 500 лет с момента великих географичесаих открытий, сухопутные империи (телуриаты, телур - земля) могут перехватить глобальное доминирование у морских империй - талассатов (талас - море).

И это будет совершенно иной мир.

Кстати, именно этими процессами вызван и кризис либерализма в мире.

Либеральное государство - "кочевой бандит" как генератор глобального управляемого хаоса уступает авторитарному государству ("стационарному бандиту"), несущему стабильность и упорядоченность.

По Карлу Шмитту - это противостояние империума (суверенитет, экономический национализм, консервативная антропология) и доминиума (внешнее размывание суверенитета с помощью международного права и наднациональных надстроек, модель открытой экономики и трансграничная трансгуманная антропология).

Выборы в США - это, кстати, тоже аналогичное противостояние.

США как отдельная мир-система сочетает в себе все эти противоречия как в микрокосме:

Внутренние штаты как национальный империум и штаты на океанских побережьях как транснациональный доминиум.

Национализм против глобализма.

В своих истоках - это противостояние морских пиратов и торговцев, создавших либерализм и оседлых, сухопутных континуумов, создавших авторитаризм.

Кстати, в Украине сочетаются два этих ментальных кода (анархокапитализм казаков) и "стационарность и тяга к упорядочиванию у "гречкосеев".

То есть одновременно тяга к минимизации государства и сильной руке.

И эта ментальная дихотомия тормозит сильнее, чем отличия по языку и вере.

Кто такой Алексей Кущ? Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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