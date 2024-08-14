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Внешнеполитический аспект курской операции

Александр Кочетков
14 августа 2024, 06:02
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"Realpolitiк" - она прагматичная и циничная. В ней если начал нарушать правила, то должен быстро и убедительно завершать в свою пользу.
Внешнеполитический аспект курской операции
Курская операция имеет значительные международные последствия / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, росСМИ

Почти все сейчас очень внимательно следят за ходом спецоперации в Курской области - какая площадь контролируется ВСУ, какие населенные пункты, перспективные направления дальнейших ударов. Но не менее важно и то, что в связи с Курском происходит и на дипломатическом фронте.

И здесь имеем очень показательную реакцию.

Китай по традиции ждал чуть ли не неделю, предоставляя недоимперии возможность как-то исправить позорную для Кремля ситуацию. Не дождался и выступил с фактическим повторением своих теоретических миротворческих тезисов - надо стремиться к переговорам, избегать провокаций, бла-бла-бла. Ни о чем.

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Северная Корея и Иран вообще промолчали, будто ничего и не произошло. Ближайшие союзники не считают, что Россию надо публично поддержать, а Украину раскритиковать. То есть, сама влезла в беду, сама и вылезай как знаешь. Это в отличие от самой рф, которая в отчаянии обращается к ООН.

Еще более интересна реакция стран, зависимых от России - участниц ОДКБ. Ну, батька Лукашенко привычно несет всякую чушь о якобы нападении украинских дронов, передвигает к границе и обратно бронетехнику, всячески создавая вид, что он бы и помог союзному государству, но самому приходится отбивать страшное НАТИвское нашествие.

Другие страны ОДКБ либо демонстративно не отреагировали, либо, как Армения, намекнули, что раз им не помогали против Азербайджана, то и они не обязаны. А Казахстан, который сейчас сближается не только с Китаем, но и с США, вообще высказался максимально четко: план нападения на Украину с нами не согласовывали, с какой стати мы должны разгребать последствия этого нападения?

Можно считать это высказывание Астаны по поводу Курской операции фактической эпитафией в отношении блока ОДКБ, на сборку которого Москва потратила немало времени и ресурсов.

Официальный Вашингтон делает вид, что ничего особенного не произошло - Украина пользуется международным правом защищать себя от агрессии. Зато сторонники Украины в Сенате и Конгрессе аплодируют нам в восторге.

И при этом откровенно удивляет позиция Великобритании, которая так и не предоставляет нам разрешение на использование дальнобойных ракет "Шторм Шедоу" по Курской области. А они были бы очень кстати. Тем более, что официально распространяются фото украинских Ф-16, где на пилонах висят американские ракеты АИМ-120. Дальность этих ракет "воздух-воздух" почти 200 км, и они летят не по координатам, а по радиопеленгу, то есть, государственных границ эти ракеты на замечает.

Получается, Штаты не против, а вот Британия, о которой, кстати, ходят слухи, что ее специалисты несколько помогали в планировании Курской операции, своего разрешения не дает. Странно это. И намекает, что еще не вечер, и вполне возможна вторая часть Марлезонского балета.

"Realpolitiк" - она прагматична и цинична. В ней если начал нарушать правила, то должен быстро и убедительно завершать в свою пользу. А если твоя авантюра возвращается к тебе домой, то ты автоматически становишься лузером. Со всеми вытекающими последствиями.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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Александр Кочетков
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