Вместо медицины и науки - на внешний долг: что не так с проектом госбюджета-2022

В Раде появился проект госбюджета-2022 /ua.depositphotos.com

В Верховной Раде зарегистрировали проект государственного бюджета-2022.

Согласно документу, минимальная зарплата вырастет с 6500 до 6700 гривен. Вообще минимальная зарплата – это обманка, потому что она никак не влияет на реальные доходы населения. Она лишь увеличивает объем официальной зарплаты, что означает на практике, что с увеличением большую часть реальной суммы начнут платить в конвертах, что увеличит фискальную нагрузку на бизнес. Именно поэтому после увеличения "минималки" традиционно последует обсуждения увеличение сбора подоходного налога.

Единственный показатель, на котором завязаны выплаты бюджетникам и выплаты соцстандартов – прожминимум. Но он в этом бюджете растет на мизерные копейки - с 2 270 до 2674 гривен, что вдвое ниже от реальных социальных показателей.

Помимо этих двух цифр, в принципе, весь проект бюджета выглядит нереалистичным. Первое, на что обращаешь внимание - на манипулирование показателем дефлятора ВВП. Так как в ближайшие три года он практически не изменится и останется на уровне 11-12%, это наталкивает на мысль, что макроэкономический прогноз Минфин искусственно подогнал под текущий бюджет, хотя в идеале все должно быть наоборот.

Иными словами, реальный макропрогноз, который показывает способность экономики генерировать деньги, не берется. Вместо этого берутся политические "хотелки" различных групп влияния, из которых составляется некая цифра, под которую потом подбирается необходимая макроэкономическая база, чтобы эту сумму обосновать.

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Но и это еще не все, ведь Минфин "упирается" в 5% ограничения роста инфляции, которым зачастую руководствуется НБУ. Это также указывает на "нарисованный" показатель, поскольку в реальности инфляция, как и в предыдущий год, будет явно выше указанной в проекте цифры. В связи с этим, под вопросом и амбиции правительства по росту экономики на 5% в 2024 году, так как непонятно, за счет чего это будет происходить.

Кроме того, почти 3,4% ВВП мы в следующем году направим на обслуживание государственного долга (181,4 млрд грн). Это почти столько же, сколько и на всю систему образования – 3,5% ВВП или 185 млрд грн и сопоставимо со сметой расходов на медицину – 3,67% ВВП (197 млрд грн). Этого для экономического роста явно недостаточно, потому что для такого скачка нужно тратить намного больше, а именно в пределах 5% ВВП на медицину, 4% - на образование и хотя бы 2% - на транспортную инфраструктуру (не считая автодорог). То есть, чтобы критическая масса инвестиции для роста экономики накапливались, Украина должна тратить на 100-200 млрд гривен больше на каждую из сфер.

Не меньше вопросов возникает и к структуре бюджетных затрат. В частности, расходы государства на обслуживание долга (то есть выплаты процентам) в сравнении с 2021 годом увеличатся на 30 млрд гривен - со 158 млрд до 181,4 млрд грн. К слову, это почти столько же, как на всю систему образования или медицину. То есть при общем снижении долговой нагрузки, затраты на обслуживание долга не снижаются, а наоборот увеличиваются. Такой парадокс объясняется лишь одним обстоятельством – ростом стоимости обслуживания размещения ОВГЗ. В 2022 году планируется направить 120 млрд гривен на внутренние долги вместо прошлогодних 99, что в купе с ростом обслуживания внешнего долга будет способствовать выведению финансовыми спекулянтами десятков миллиардов гривен из Украины.

Понятно, что этих средств в бюджете нет. Найти их можно было бы за счет реструктуризации долгов и движения тех денег, которые направляются на обслуживание долгов. В частности, в следующем году больше 500 миллиардов гривен пойдет на долги, часть из которых – на погашение тела кредита, причем компенсировать их планируют за счет новых заимствований.

Читайте такжеПенсии, дорогой доллар и перерасчет зарплат: Кабмин утвердил госбюджет на 2022 годПо большому счету, процесс бюджетирования в Украине – это всегда некий водораздел. Если переходить к динамическому экономическому росту, для этого надо формировать совершенно иной бюджет, так как у нас мало капитальных инвестиций. А чтобы они пошли в экономику, нужна синергия государства и инвесторов, как внутренних, так и внешних. Потому что бизнес захочет вкладывать деньги, если увидит в Украине создание новой качественной экономики, то есть новое качество социального капитала и инфраструктуры. В страну, где деградирует медицина, образование и наука, никто вкладывать деньги не станет, несмотря на все рассказы про инвестнянь. Но у нас выбирается другой вариант, когда бюджет растаскивается на мелкие программы, а серьезных инвестиций как не было, так и нет.

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик, специально для Главреда