Вменяемость на нуле: что получит Путин от продажи газа за рубли

Владимир Путин предложил Европе покупать российский газ за рубли / Reuters

Путин предложил проводить расчеты за российский газ, который поставляется в Европу, в рублях. Отмечу, что на сегодняшний день Россия продает газ в Европу по двум основным каналам - так называемым контрактам, куда, в основном, идет трубный газ и которые составляют более 80% и около 10-15% от своих поставок на спотовом рынке.

В контрактах указана валюта платежа и формула расчета. Изменение способа оплаты по сути является нарушением существенных условий договора. То есть все европейские страны, которые имеют с Россией долгосрочные контракты, могут подать на Россию иск в Стокгольмский арбитраж и спокойно его выиграть.

Конечно, Европа абсолютно правильно заявляет о том, что они не собираются проводить закупки в рублях, потому что это является прямым нарушением существенных условий договоров.

Другой вопрос - насколько реальны такие судебные разбирательства в нынешних условиях. Потому что уровень вменяемости в России достиг критического минимума. Если Путин лично принял это решение, то на попятную он уже не пойдет. А в условиях беспрецедентных санкционных решений Россия может просто полностью их игнорировать, фактически шантажируя Европу тем, что оставит ее без газа.

В качестве конспирологической версии можно было бы предположить, что Путин знает о какой-то дальнейшей эскалации между ним и Западом - например, у него есть понимание, что в ближайшее время эта эскалация выйдет на какой-то новый уровень и что она приведет к тому, что европейцы, несмотря на то, что для них это будет катастрофой, откажутся от российских энергоносителей и введут энергетическое эмбарго. И, чтобы не казаться слабым политиком, в отношении которого постоянно вводятся санкции, возможно, он и забросил идею продажи газа за рубли.

Ведь заменить российский газ на поставки из других источников или другими поставщиками Европа, к сожалению, пока не может. И тогда отсутствие газа, с одной стороны, будет означать колоссальный рост цен на европейском рынке, а с другой - дефицит объемов. Самое безобидное из того, чем это грозит - всеобъемлющая рецессия (спад) европейской экономики. Потому, скорее всего, европейцы на некоторое время все же поддадутся на этот шантаж.

Стоит отметить, что в России давно уже обсуждается ситуация с переходом на расчеты за газ в рубли. Но это не является каким-то российским эксклюзивом - например, те же саудиты уже не первый год грозятся перейти в расчетах на юани.

Читайте такжеВойна Украины и России – почему проигравшая сторона потеряет всеНо это приведет к созданию двухконтурной валютной системы. На первом контуре будет несколько банков, которые не заблокированы на Западе и которые будут продавать европейским газовым трейдерам рубли в обмен на евро. Из-за нынешней санкционной политики энерготрейдеры не будут открывать счета в российских банках и работать на внутреннем российском рынке - они могут только поручить европейскому банку, в котором обслуживаются, купить рубли для расчета за газ.

При этом внутри России захода евро не будет и те российские банки, которые будут допущены к этим операциям во внешнем кольце будут забрасывать евро и для других банков РФ (в том числе и для тех, которые находятся под санкциями), чтобы удовлетворять их потребности в иностранной валюте.

Это возможно при открытой валютной позиции банка, то есть в случае, когда активы в валюте превышают пассивы. И для того, чтобы выполнять нормативы Центробанка РФ, он будет постоянно продавать евро внутренним банкам.

Этот переток валюты чреват огромной комиссией, а также тем, что внешний рубль будет крепче на 30-40%, чем внутренний. Например, во внешнем кольце евро будет стоить 100 рублей, а во внутреннем - 150.

Это фактически можно сравнить с моделью 100-процентной экспортной выручки. Ранее Газпром получал от европейских трейдеров валюту, часть которой он продавал для собственных нужд (например, для закупки импортного оборудования), а остальную продавал на внутреннем межбанковском рынке, откуда валюта перетекала в резервные фонды РФ.

Читайте такжеОплата газа в рублях, или Почему Путин обманывает сам себяСейчас эта модель работать не сможет, потому что Газпром фактически переведен на полную продажу своей экспортной выручки и может продавать газ в Европу только за рубли. А валюта будет накапливаться на внешнем кольце, которые будут уполномочены торговать рублем. Таким образом, если Газпрому нужно будет оплатить какие-то свои нужды, ему нужно будет закупать валюту по более невыгодному курсу.

Кроме того, Центробанк РФ де-факто лишается возможностей проведения валютных интервенций (поддержание или ослабление курса национальной валюты) и управлять валютной ликвидностью (способностью погашения внешних долгов) с помощью продажи экспортной выручки.

И несмотря на то, что в краткосрочной перспективе это приведет к укреплению рубля, но в долгосрочной тренд на ослабление рубля останется. Более того, он будет сезонно подвижный - в частности, когда будут массовые закупки российского газа, рубль будет укрепляться, а при паузах в закупках - девальвировать. И механизмов сглаживания этих колебаний у РФ уже не будет и курс будет прыгать, как на американских горках.

И если не знать, каким курс будет завтра, то и планировать что-либо будет сложно.

Однако российская экономика - рыночная, а потому дно кризиса она нащупает только к концу года. Но это не означает, что 31 декабря под бой курантов российская экономика превратится в тыкву.

Потому что рыночная экономика никогда полностью не разваливается - она имеет способность к сопротивлению подобно тому, как организм сопротивляется какой-то болезни. И, к сожалению, в 2023 году вступит в силу фактор рыночности, из-за чего она может подстроиться под изменившиеся внешние условия среды вследствие санкций, хотя и будет ослабевать.

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик, специально для Главреда