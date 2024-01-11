В последних шутках Путин подозревает геев в том, что они угрожают ему и окружающим сексуальными домогательствами.

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Путин / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Кого пугает голое тело.

Такое ощущение, что власть в России захватили латентные гомосексуалы, вытеснившие свою природную ориентацию и ставшие гомофобами. Только они могут воспринимать демонстрацию голого мужского тела, член в носке как пропаганду ЛГБТ. Увидели голого мужика, возбудились, испугались собственных желаний, решили, что их соблазняют, пропагандируют вступить в гомосексуальные отношения, разозлились - обидно же, очень хочется, а нельзя - обвинили голого в гейпропаганде.

У натурала мужская нагота никакой ассоциации с ЛГБТ вызвать не может. Но они "вытесненцы"-невротики.

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Кроме шуток, обостренный, патологический интерес Путина к гейтематике, раньше выражавшийся в навязчивых шуточках, а сейчас формирующий государственную политику, выдаёт в нём человека, вытеснившего свою природную гомосексуальность и ставшего гомофобом.

Ниже мой старый текст, в котором я об этом пишу подробнее.

Признания пациента №1

Фрейд считал, что в оговорках и спонтанных шутках проявляются "неразрешённые подсознательные конфликты и вытесненные желания". Обычный гетеросексуальный человек не станет постоянно шутить на "голубую" тему. Путин же повторяет гомофобные шутки с завидной регулярностью. Очевидно, что эта тема для него очень остра, что с ней связаны какие-то проблемы, страхи, вытесненные желания. Возможно отсюда и такая патологическая скрытность в личной жизни.

В последних шутках Путин подозревает геев в том, что они угрожают ему и окружающим сексуальными домогательствами. Недавно российский президент продемонстрировал уверенность в том, что любой гей оказавшись с ним в одном душе будет к нему приставать и на всякий случай напомнил о своей борцовской квалификации: "Я бы предпочел не ходить в душ с геем. Зачем его провоцировать? Вы же знаете, я мастер по дзюдо".

И вот очередной перл: "Голубых мундиров" туда, куда он (Порошенко) собирается, больше, чем у нас. И пусть он не расслабляется особенно. А то, как бы чего не случилось. Пусть он внимательно поглядывает по сторонам". Здесь происходит типичный перенос собственного страха на другого, в данном случае на Порошенко. Мол, я знаю об опасности изнасилования гейевропейцами, а этот наивный простачок еще нет.

Таким образом Путин демонстрирует свой подсознательный страх перед геям, а, если копнуть глубже, перед своими собственными гомосексуальными фантазиями, которые он одновременно вытесняет и выдает гомофобными шутками.

Личные психологические проблемы — частное дело каждого человека. И путинских тараканов в голове не стоило бы обсуждать. Но, к сожалению, проблемы диктатора становятся проблемами его страны. Путин — невротик, всю жизнь вытесняющий и скрывающий от окружающих свои подлинные желания, страхи и наклонности. Люди такого типа склоны к лжи и немотивированной агрессии, которые стали основой политики путинского руководства России.

Именно подсознательные страхи, имеющие сексуальный подтекст, формируют отношение Путина к Западу. Он как будто боится быть им изнасилованным, то есть поставленным в пассивную, подчиненную, униженную позицию более сильными в военном и экономическом плане западными странами. Вообще всю мировую политику он воспринимает как садо-мазохистские отношения, где партнеры (они же потенциальные садисты и насильники): "будут всегда стремиться к тому, чтобы посадить … на цепь. А как только удастся посадить на цепь, вырвут и зубы, и когти". Путин навсегда остался слабым подростком из бедной семьи, который пошел в дзюдо, чтобы защитить себя от постоянных унижений (а на подсознательном уровне, возможно, и от фобии гомосексуального изнасилования, которое в советском обществе было вполне реально например в армии или тюрьме).

Я не буду обсуждать здесь многолетние слухи о педофилии Путина. Для такого серьезного обвинения необходимы железобетонные доказательства, которых пока нет. Но о больших проблемах в сексуально-психологической сфере он периодически неосознанно проговаривается сам.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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