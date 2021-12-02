Власть хочет получить Оскар за сценарий, или Что не так с посланием Зеленского

Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием / УНИАН

Ввиду сказанного в ежегодном послании Зеленского к Верховной Раде в планах Банковой все очень хорошо. И вообще эта власть предлагает лучшие в мире планы, рассказывая об экономических чудесах. Конечно, то, что озвучил президент - это хорошие идеи, но есть огромные сомнения относительно их реализации.

Потому что никаких экономических перспектив не предусмотрено - в бюджете банально нет на это денег. Ни один экономист не может представить себе то, что кто-то в стране будет аккумулировать средства для следующих поколений, если уже сейчас у нее нет денег, чтобы закупить уголь и газ. Это - смешно, конечно, что налоги будут использоваться не для накопления экономических паспортов, а для решения текущих проблем. Тем более, что Зеленский живет в формате "с сегодня на сегодня" и думает о втором сроке, а не о будущих поколениях.

То есть создается впечатление, что в очередной раз нам хотят рассказать сказки, но не понимают, что люди уже не хотят и не могут в них верить. Для подтверждения этого далеко ходить не надо, потому что даже из анонсированного Зеленским государственного переворота все насмехаются и никто этого не боится.

И эксперты, и рядовые украинцы понимают: эта тема была придумана, чтобы попытаться отвлечь журналистов на пресс-конференции от обсуждения вопросов "вагнергейта" и тому подобное. Но эта обманка была одноразовая и не сработала. Неприятно лишь то, что власть сознательно идет на подобные шаги и пытается нами сманипулировать.

Проблема этой власти и президента, в частности этого послания в том, что они хотят получить Оскар, но не снятый фильм, а только за сценарий, то есть за предложение. А за предложения никаких наград не дают.

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Читайте такжеДостижения вместо "зрады": что показало послание Зеленского к парламентуВ общем то, что говорил Зеленский, к сожалению, очень схоже с тем, что говорили его предшественники. Он перешел экватор своего президентского срока и зашел в ситуацию, при которой уже начинает падать рейтинг. А поскольку его команда ориентируется исключительно на рейтинги, поэтому пытаются доказать, рассказать, что все в порядке.

С другой стороны, упоминание о Путине прозвучало втихомолку, потому что здесь особо нет повода для гордости, ведь Путин хочет идти на переговоры исключительно на своих условиях - только в случае капитуляции Украины. Поэтому упоминание о поисках точек для договоренностей с РФ настораживает, потому что это означает, что Зеленский фактически готов уступить позиции, а это возможно, лишь пренебрегая интересами Украины. Других вариантов нет, потому что Россия уступать не планирует, более того - ее в этом поддерживают Европа и частично - Соединенные Штаты.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда