Визит Зеленского в Аргентину: основные факты

Контакты с Милеем для Украины - это еще и дополнительные дипломатические возможности на будущее.

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Визит президента в Аргентину / Коллаж Главред, фото president.gov.ua

Прочитал много разного о визите президента нашего государства в Аргентину. Особо одаренные люди успели уже много разного написать, но меня интересуют более серьезные и важные факты.

А факты следующие.

Избрание впервые за долгое время лидером Аргентины политика, которая определенно ориентируется на Запад и занимает откровенно проукраинскую позицию, серьезный шанс и возможность для Украины. Долгое время Аргентина (как и многие другие латиноамериканские государства) пыталась играть в "противопоставление Западу", квинтэссенцией чего должно было стать вступление в БРИКС - организацию, которая как альтернатива "Западу" и задумывалась, и которая долгое время была среди любимых геополитических игрушек одного бункерного деда. И вот президентом Аргентины становится Х. Милей, и все, никто уже ни к каким БРИКС не идет. И это уже серьезно, потому что опора на идею, что он создает некую "альтернативу Западу", является одной из базовых идеологем кремлевского режима.

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Милей, ко всему, с начала полномасштабного российского вторжения занимал внятную проукраинскую позицию, что тоже не было типично для аргентинской политики. Итак, для нас это все - шанс изменить расклады в политике Южной Америки, и довольно бессмысленно эти шансы терять.

Но это еще не все. И речь здесь не только об Аргентине. Сам Милей, несмотря на свой довольно своеобразный имидж, имеет достаточно правую экономическую программу, и многими правыми политиками мира рассматривается как свой. В том числе и теми, кто достаточно неоднозначно относится к поддержке Украины. Например, Милея с победой поздравил Д. Трамп. Поэтому контакты с Милеем для Украины - это еще и дополнительные дипломатические возможности на будущее.

В конце концов, это уже в определенной степени отыгралось, потому что В. Зеленский имел в Аргентине довольно содержательный разговор с В. Орбаном, который тоже приехал на инаугурацию аргентинского лидера. Орбан, очевидно, тоже планировал наладить контакты с экстравагантным президентом Аргентины, и вот - точка входа для контактов с нашим очень сложным соседом. В конце концов, для нас это важно в контексте решений, которые должен принимать ЕС в декабре. Итак, если нам здесь поможет определенным образом Аргентина - тем лучше будет для всех.

Долгое время Южная Америка была очень далека от Украины не только географически, но и политически. Теперь есть шанс что-то изменить, шансы надо использовать, потому что история их дает не всегда, а в случае Украины - еще и не часто.

Кто такой Петр Олещук? Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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