Визит в логово дьявола: почему Россия может попрощаться с членством в ООН

Владимир Путин и Антониу Гутерреш встретились в Кремле, но вразумить Путина не удалось / Скриншот

Поездку генсека ООН Антониу Гутерриша в Москву 26 апреля можно назвать визитом в логово дьявола. Вразумить дьявола генсеку не удалось. Генсек предупредил дьявола, что РФ исключат из ООН, так как "вторжение России в Украину – это нарушение территориальной целостности государства и Устава ООН". В Кремле ответили – это невозможно, так как РФ наложит вето на своё исключение и отмена его Генассамблеей ООН – это якобы более грубое нарушение Устава ООН, чем все его нарушения, которые совершила и совершит Россия.

Кремлёвский дьявол объяснил генсеку, что Россия – не исключаема и не наказуема, какие бы преступления она не совершила бы. Заодно напомнил генсеку, что у неё есть ядерное оружие и она полна решимости его применить, если кто-то вздумает мешать ей захватить и разграбить Украину. Для того, чтобы у Гутерриша не осталось сомнений в этом, Россия в день приезда генсека в Киев обстреляла город ракетами. Уникальный случай, когда город бомбят в момент пребывания в нём генсека ООН. Бомбят не полевые командиры, а ракетные войска государства, которое постоянный член Совета безопасности ООН.

Этот обстрел Киева был таким же демонстративным жестом, как и ракетные удары по Одессе на Пасху и за день до неё. Кремлёвские дьяволы хотели ими показать, что имели ввиду Гутерриша с Генассамблеей ООН, Папу Римского и Вселенского патриарха с их молитвами о мире, и вообще всё человечество. В итоге им удалось показать: "государство российское" – это банда террористов с ядерным оружием.

Собственно, такой бандой оно было с момента появления Российской империи. На этом основании Маркс с Энгельсом настойчиво требовали от всех правительств Европы, особенно Великобритании, ликвидировать эту имперскую банду во время Крымской (Восточной) войны. Но "проклятые империалисты" не прислушались к совету основателей марксизма. Во время войны 1877 г. основатели марксизма надеялись, что Османская империя похоронит Российскую и Энгельс писал об этом воодушевлённые статьи.

Но через 50 лет Москва использовала марксизм для оправдания своего империализма, почему оккупационные войска РФ и ставят памятники Ленину в городах Украины. Ленин для россиян не только оправдание их экспансии под флагом советской империи, но и пример того, как на службу империи можно поставить её критиков и всё, что угодно. Метод прост – берём популярное слово и вкладываем в него прямо противоположное содержание.

Поэтому логичны два вывода. Первый – дискуссии с россиянами бесполезны или крайне малопродуктивны, что очень наглядно доказали минувшие восемь лет. Второй – нет смысла в международном признании РФ государством-спонсором терроризма, несмотря на то, что оно этим занимается. Россия – это государство-террорист, активно угрожающее миру ядерным оружием, на фоне чего теракты, совершённые им или на его деньги в разное время и в разных странах, – лишь производная от его сущности. Именно таким его и следует признать ООН со всеми вытекающими из этого факта последствиями.

Кремль, при всей его бандитской браваде, вполне серьёзно этого опасается, что на днях и продемонстрировал. Его глашатай Лавров 25 апреля, за день до приезда Гутерриша в Москву, грозил на Первом российском телеканале миру ядерной войной, которую в любой момент готова начать РФ из-за того, что ей не дают захватить Украину. Такие ядерные ультиматумы Кремль после вторжения в Украину 24 февраля постоянно предъявлял странам демократии, в том числе и членам НАТО, но поручал озвучить их заместителям Лаврова, военным и своим пропагандистам. Суть их всегда была одинаковой: прекратите давать оружие Украине для сопротивления российскому нашествию, иначе мы ударим ядерным оружием не только по ней, но и по вам.

Читайте такжеКак кремлевский психопат публично унизил Генсека ООННо в таком формате этот ультиматум Кремль не мог предъявить Гутерришу, так как ООН раздаёт только пайки и одеяла, но не оружие. Поэтому для его предъявления Кремль выбрал формат беседы Лаврова с россиянами о пользе для них ядерной войны. Через три дня после ракетного удара по Киеву в Кремле поняли, что перестарались с ультиматумом Гутерришу, и Лавров 29 апреля заявил, что РФ не считает "себя в состоянии войны с НАТО, потому что это станет шагом, который увеличил бы риски ядерной войны". Этот пассаж был вызван тем, что до Кремля дошло: у генсека ООН, как и у Папы Римского, нет дивизий, но он может ускорить исключение РФ из ООН.

Подготовкой этого эпохального события Гутерриш и занялся после беседы с кремлёвским дьяволом, направившись из Украины в Африку. Его визит в Африку начался 30 апреля со встречи с президентом и руководством Сенегала, а затем генсек планирует посетить Нигер и Нигерию. Как значится в пресс-релизе офиса Гутерриша, он обсудит с руководителями этих стран не только их проблемы, но и объяснит те негативные последствия, которые окажет на Африку российско-украинская война.

В Кремле правильно поняли, что означает поездка генсека в Африку, почему и погнали Лаврова рассказывать, что РФ якобы не грозит ядерной войной миру. Но пока этот идеолог рашизма выкручивался, телеканал "Россия-1" демонстрировал рассуждения Скабеевой и думца-жириновца Журавлёва за сколько секунд российская ракета "Сармат" с ядерной боеголовкой долетит до Лондона, Парижа и Берлина. В Ютубе пропагандисты рашизма тем временем продолжали обсуждать нанесение ядерного удара по Украине.

Одновременно в Кремле осознали, все эти его заявления о ядерной войне, которую готова начать РФ из-за того, что ей не позволяют захватить Украину, и что особо ужасно, украинцы сопротивляются оккупации, работают уже против него. Россияне для всех нормальных людей в мире – это кровожадные империалисты, методично осуществляющие геноцид украинцев, и жаждущие завершить его несколькими ядерными ударами.

Читайте такжеРоссию исключили из Совета ООН по правам человека: три последствияРезня в Буче, тысячи убитых в Мариуполе и другие преступления россиян всего за два месяца войны возмутили мир, потому что произошли в столь короткое время. Но это лишь недавние и особо шокирующие эпизоды того геноцида украинцев, который Московия-Россия планомерно осуществляет 300 лет с 1722 г. Этот геноцид украинцев до сих пор не получил должного юридического оформления на уровне ООН, несмотря на то, что на национальном уровне во многих странах мира признан один из самых ужасных его эпизодов – Голодомор. С оговоркой факт Голодомора был признан в 2008 г. даже Госдумой РФ.

Точка отсчёта геноцида украинцев – указ царя Петра І от 16 (27) мая 1722 г. об аннексии Украины и создание для управления ею центральной оккупационной администрации под названием "Малороссийской коллегии". Геноцид украинцев длиной в триста лет не имеет аналогов в истории по своей продолжительности, идеологическому обоснованию, числу жертв и тому остервенению, с которым его осуществляют московиты-россияне, угрожая ядерными ударами украинцам и всем тем, кто им помогает. Геноцид с применением ядерного оружия – это финал эволюции пресловутой "великой русской культуры" от оды "Полтава" и "Клеветникам России" поэта-имперца Пушкина до статей условно Путина и речей Лаврова, тоже кропающего стишки.

Символично, что февральское вторжение российской армии в Украину произошло в год трёхсотлетия указа Петра І, ставшего отправной точкой колонизаторской политики Московии в Украине, которая сейчас достигла предела ядерного уровня. Будет не только символично, но и предельно справедливо, если ООН в мае ее прекратит. Для Московии-России 300 лет тоже сакральное число. Именно 300 лет просуществовали династии Романовых и Рюриковича Ивана Калиты, получившего в 1317 г. титул "великого князя московского" от Великого хана Узбека. Время подвести последнюю черту в истории этого монстра в сакральный для него год.

Не менее символично то, что после оправданий Лаврова 29 апреля, что РФ не в состоянии войны с НАТО, всё тот же Лавров внушал прямо противоположное: РФ ведёт активную борьбу с НАТО.

Империалист и колонизатор Лавров заявил: "Наша специальная военная операция в Украине тоже вносит вклад в процесс освобождения мира от неоколониального гнета Запада, густо замешенного на расизме и комплексе исключительности", и в итоге пообещал восстановить имперские "узы" с Украиной во всех сферах.