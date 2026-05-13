Визит Трампа в Китай: Небоженко рассказал, возможна ли "большая сделка"

Дональд Трамп посетит Китай 13-15 мая

В условиях глубокого кризиса международных институтов судьба локальных конфликтов все чаще решается за столом переговоров сверхдержав. Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко анализирует, почему визит Дональда Трампа в Пекин невозможно рассматривать в отрыве от ситуации в Украине и на Ближнем Востоке. Автор аргументирует, почему Киев стал центральной точкой пересечения интересов США, Китая и Европы, и оценивает жизнеспособность сценария "большой сделки". Разбор ключевых вызовов и прогноз эксперта — в материале автора.

Визит Трампа в Китай напрямую связан с Украиной. Не потому, что все вращается вокруг нас, а потому что сегодня мир оказался зажат в своеобразном четырехугольнике: Соединенные Штаты, Китай, агрессивная Россия и Европа. От того, как будет развиваться ситуация в Украине, Иране и вокруг других кризисных точек, во многом зависит, каким будет мировой порядок на ближайшие 15-20 лет.

Когда Трамп едет в Китай, речь не может идти только о двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. Китай будет поднимать вопросы комплексно: в отношении Европы, Украины, Ирана, России, Тайваня и других направлений. Судьба Украины теперь оказалась тесно связана с интересами США, Китая, России, Европы и Ирана.

Важно уже то, что об Украине будут говорить китайский лидер и американский президент. Например, они могут обсуждать Ормузский пролив, а Китай в ответ может поставить вопрос о Донбассе и позиции Путина. Раньше обычно две страны выясняли отношения по поводу третьей. Но сейчас две великие державы могут одновременно обсуждать судьбу сразу нескольких стран и регионов — Украины, Ирана, Йемена, Северной Кореи, России. Это необычная и очень сложная ситуация.

Фактически сейчас работает логика большой сделки. Трамп мыслит именно такими категориями: он любит договариваться через обмен уступками. Но когда в одной формуле нужно учитывать интересы США, Китая, России, Украины, Европы, Ирана и ситуацию вокруг Ормузского пролива, все становится чрезвычайно запутанным.

В контексте Ирана речь уже не может идти только о нефти или только об Ормузском проливе. Нет отдельной проблемы Ирана, отдельной проблемы Украины или отдельной проблемы Тайваня. Для таких игроков, как США и Китай, все это элементы одного большого пакета.

Великие державы сейчас ищут не формулу войны, а формулу мира. Но речь идет не о простой сделке, а о возможной системе договоренностей, где будет прописано, что получает Украина, что получает Россия, а что — Иран и другие участники. Проблема в том, что составить такой рамочный документ только по Украине невозможно: Украина отдельно уже не рассматривается.

Есть еще интересы Европы, которая внимательно следит за тем, чтобы у нее никто не "отобрал" Украину. Соединенные Штаты, потратив огромные деньги и политические ресурсы, тоже не хотят отказываться от Украины. Между США и Европой идет серьезная конкуренция за влияние на Украину.

При этом и Европа, и Соединенные Штаты прекрасно понимают центральное значение Украины. Если говорить о Евразии как о пространстве от Лиссабона до Владивостока, то ее эпицентром сегодня является не Москва и не Варшава, а Киев. Это произошло из-за войны: она радикально изменила всю геополитическую конструкцию. От того, как сложится судьба Украины, будет зависеть и будущее Европы, и будущее России.

Поэтому я не думаю, что в Пекине решится вопрос о судьбе Украины. Китай не захочет брать на себя ответственность и открыто давить на Путина, а у Трампа сейчас не так много возможностей, чтобы давить на Украину. Они будут пытаться обсуждать Иран, Ормузский пролив и другие темы, но и там, скорее всего, не добьются большого решения. Потому что вопрос Ирана уже невозможно решить отдельно от Украины, Тайваня и общей архитектуры безопасности.

Когда-то существовал международный порядок и системы регулирования, о которых дипломаты могли рассказывать часами. Сейчас этого порядка фактически нет. США и Китаю приходится одновременно иметь дело с кризисами вокруг Тайваня, Украины и Ирана. Нельзя сказать: "Давайте сегодня поговорим только об Иране, а Украину оставим в стороне". Так больше не работает. Поэтому мой прогноз скорее негативный: большого решения не будет.

Что это означает для Украины? Соединенные Штаты будут вынуждены больше поворачиваться в нашу сторону. Но это не обязательно означает резкое увеличение помощи. Америка и так помогает, просто не всегда это публично видно. Например, украинские ракеты не могут поражать цели на расстоянии 1500 километров без спутниковой логистики и специальных систем. Любой технический специалист понимает: ракета сама по себе не "видит", что происходит за тысячу километров. Значит, определенная поддержка есть.

Но США помогают не так, как нам нужно. Нам нужно больше. Европа тоже помогает, но медленно и не в тех объемах, которые необходимы. При этом, если в Китае не удастся достичь существенного результата по Украине, то, скорее всего, не удастся достичь его и по Ирану.

Если говорить о том, как США могут изменить свою политику, я бы сформулировал это так: им нужно не столько активнее помогать Украине, сколько перестать косвенно помогать Путину. Например, когда цена на нефть растет с 65-70 долларов за баррель до 100 долларов, это помогает не Украине, а России. Поэтому важно, чтобы Трамп разочаровался в Путине как в человеке, который способен выполнять договоренности.

Геополитика — это не быстрые решения. Это огромные льдины и материки, которые движутся медленно. Соединенным Штатам стратегически нужна Украина — независимо от того, кто находится в Белом доме. Без Украины они не могут эффективно влиять ни на Европу, ни на Россию.

Можно спросить: почему же тогда США не помогают так, как нужно? Потому что они, вероятно, считают, что Украина в любом случае останется в американской зоне влияния. Мы уже видели договоренности, связанные с украинскими полезными ископаемыми и экономическими интересами США. Формально все остается за Украиной, но это большая экономическая история: ее нужно охранять, развивать, в нее нужно вкладывать деньги. Поэтому Соединенные Штаты еще много лет будут конкурировать с Европой за Украину.

Именно поэтому я не думаю, что в Пекине будет принято какое-то принципиальное решение. Ни Китай, ни США, ни сам Трамп сейчас не готовы к большим договоренностям. Внешне встреча может выглядеть ярко: рукопожатия, красивые кадры, дипломатические жесты. Но по сути, скорее всего, она завершится ничем. И по Украине, и по Ирану.

Китаю и России сейчас выгодно поддерживать Иран — в том числе материально и военно. Если у Ирана остаются открытыми северные маршруты через постсоветское пространство и Туркменистан, США не смогут устроить полноценную блокаду. Это понимают и в Пекине, и в Вашингтоне. У Трампа, как он любит говорить, нет сильных "карт".

Да, США могут наносить удары по Ирану, но они имеют дело с глубоко религиозной страной, готовой терпеть огромные потери. Америка же не готова долго выдерживать последствия таких конфликтов. Поэтому Вашингтону придется искать договоренности с самим Ираном. А за Ираном, конечно, будут стоять Россия и Китай.

Именно это должно подтолкнуть Трампа к охлаждению отношений с Путиным. С Китаем ссориться опасно — он слишком силен. А вот дистанцироваться от Путина было бы важно, чтобы России стало тяжелее продолжать войну против Украины.

При этом не стоит ожидать, что Украине просто дадут еще больше денег. Запад уже выделил 90 миллиардов и будет требовать, чтобы Украина продолжала борьбу. Если Украина перестанет воевать, эти обязательства могут быть пересмотрены.

Говорить о полноценном окончании войны и большом мирном соглашении в ближайшие годы, на мой взгляд, не приходится. Но перемирие возможно. Перемирие и мир — это разные вещи. Мир — это большое соглашение, где все детально прописано. Кэмп-дэвидские соглашения между Палестиной, Ливаном и Израилем работает уже 30 лет, а перемирие — это ситуация, когда стороны фактически говорят: "Мы устали, у нас не получается, давайте сделаем паузу до следующего конфликта". Поэтому о полноценном мире пока думать рано. Но перемирие возможно — и дай Бог, чтобы оно наступило как можно раньше, потому что каждый день гибнут украинские солдаты и офицеры.

Виктор Небоженко, директор социологической службы "Украинский барометр", специально для Главреда

О персоне: Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

