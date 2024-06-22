Визит Путина во Вьетнам: чего ждать Украине

Вашингтон осторожно давит на Ханой в двух вопросах: права человека и, собственно, военное сотрудничество с Москвой.

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Визит Путина во Вьетнам / Коллаж Главред, фото скрин с видео kremlin.ru

После КНДР Путин поехал во Вьетнам, где сразу напомнил о том, как СССР помогал вьетнамцам бороться с французской и американской оккупацией. Но забыл напомнить, как СССР помогал побеждать китайцев во время их вторжения в конце 70-х.

России Вьетнам нужен как ворота в Юго-Восточную Азию, как потенциальный источник товаров двойного назначения (страна как производственная площадка уже сейчас бросает вызов Китаю) и, гипотетически, как источник боеприпасов и старой советской техники. Тем более что Вьетнам сохраняет отношения с РФ в экономической сфере, а также продолжает покупать российское оружие. Интересно, против кого?

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Но даже личное присутствие Путина и переговоры не сдвинут позицию Вьетнама в сторону поддержки РФ. В этом "виноваты" экономика, принцип вьетнамского нейтралитета и стремительно развивающееся партнерство с США.

В отличие от КНДР, Социалистическая Республика Вьетнам - успешно развивающаяся страна, которая хорошо балансирует между основными региональными и глобальными силами. Ключевые инвесторы в экономику Вьетнама - США, Япония, Республика Корея и КНР с тенденцией к постепенному смещению в сторону демократических стран. Кроме того, Вьетнам довольно успешно развивает мирные отношения со всеми ключевыми странами Азиатско-Тихоокеанского региона: Индией, Филиппинами и Индонезией.

Сохранение инвестиционного потока на фоне оттока инвестиций из Китая - приоритет № 1 для властей страны. Вьетнам не претендует на мировое господство (в отличие от РФ и КНР), поэтому не будет рисковать большими деньгами ради непонятных бонусов от поддержки РФ.

При всех реверансах со стороны Путина, Вьетнам будет ссылаться в своей позиции на "принцип трех НЕ", на котором базируется номинальный нейтралитет страны: не вступать в военные союзы, не позволять размещать иностранные войска на собственной территории, не вступать в союзы против других стран.

Вьетнам тоже (как и Филиппины, Бруней, Индонезия и Тайвань) испытывает давление из-за попытки Китая укротить под свой контроль все Южно-Китайское море. Поэтому еще в прошлом году, на 50-летний юбилей завершения интервенции США в страну, две страны - США и Вьетнам - заключили соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Руководство Вьетнама (а с Вьетнамской войны политический режим в стране не изменился, если что) назвало это высшим уровнем сотрудничества с другим государством. Правительства также заключили соглашение о поставках редкоземельных элементов (для США это важно, чтобы избавиться от зависимости от Китая) и полупроводников.

До этого Вьетнам имел подобные соглашения только с Китаем, Индией, Республикой Кореей и, собственно, Россией, еще с советских времен. Но масштабы актуального и потенциального сотрудничества Вашингтона и Ханоя намного опережают потенциал Москвы. А постоянная угроза со стороны текущего режима в Пекине вынуждает Ханой ко все более широкому партнерству с США, Японией и Кореей здорового человека.

Вашингтон осторожно давит на Ханой в двух вопросах: права человека и, собственно, военное сотрудничество с Москвой. По оценкам заместителя советника президента США по нацбезопасности Джона Файнера, "Вьетнам смотрит на отношения с Россией с "все большим беспокойством".

Поэтому для России совсем скоро задачей может стать не получить оружие от Ханоя или заключить новые экономические соглашения. А сохранить хотя бы тот объем сотрудничества что есть. Собственно, насколько я понимаю, это и является реальной задачей путинского визита.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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