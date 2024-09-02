Визит Путина в Монголию

Одним словом, когда мы говорим о демократии, мы должны также помнить, что на все есть свой прайс. И у монголов и у развитых демократий.

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Путин едет в Монголию/ Скриншот YouTube

Все в этом мире продается и покупается, увы.

Россия тоже заплатит за визит своего лидера. Цена вопроса (подтверждена) - на Монголию не распространяется запрет на экспорт бензина и монголы не будут иметь проблем на своем рынке.

Сейчас Монголия также требует снять пошлины на 800 товаров, важных для своего экспорта. И, наверное, добьется больших уступок.

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Кроме того, сейчас Монголия торгуется с Россией и Францией за то, кто получит право строить АЭС в этой стране. Пока шансы относительно равны и французы и россияне говорят о своей победе.

Одним словом, когда мы говорим о демократии, мы должны также помнить, что на все есть свой прайс. И у монголов и у развитых демократий.

Кто такой Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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