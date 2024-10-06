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Ось зла хочет только войны, и время работает против Запада

Михаил Сидоржевский
6 октября 2024, 20:07
411
Складывается впечатление, что большинство западных лидеров не осознают в полной мере угрозы, которую представляет для мира ось зла.
Ось зла хочет только войны, и время работает против Запада
Только Украина и Израиль демонстрируют, каким должен быть "диалог" с осью зла / коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 38 отдельная бригада морской пехоты

В двадцать первом веке линия цивилизационного разлома, вероятно, будет проходить в мире не только по линии капитализм - социализм, демократия - тоталитаризм или левые - правые. Острое размежевание, а значит и противостояние, будет происходить также между либералами и консерваторами. Причем эти линии разлома будут проходить не только между государствами, но и внутри многих стран, прежде всего демократических, где сформированные гражданские общества позволяют довольно широкий спектр свободы действий и взглядов. Как консервативные, так и либеральные среды будут неоднородны и далеко не монолитны.

Нью-консерваторы будут протестовать против иммигрантов, пропагандировать изоляционизм (в ерефии это т.н. "традиционные ценности"), антисемитизм. Их горизонт - фашизм. Нью-либералы будут декларировать равные права и свободы для всех, независимо от статуса, сексуальной ориентации, расы или вероисповедания (помните советскую песню о "мир, труд, свободу, равенство, братство и счастье"). Их горизонт - коммунизм.

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И для первых, и для вторых часто характерными признаками являются немотивированная агрессия и нетерпимость к инакомыслию, стадный рефлекс, четкое деление на "свой - чужой" ("кто не с нами, тот против нас").

Оба направления цивилизационного развития опасны для человечества, поскольку ведут в тупик и готовят для него смертельные ловушки. Это показала история ХХ-го века и подтверждает современность.

К сожалению, многие граждане, в том числе и в демократических странах, этого не осознают. Ведь развитие информационных технологий, вопреки прогнозам, не способствует развитию человека и росту его интеллекта, а наоборот, в большинстве случаев дезориентирует и глушит его, делает игрушкой в руках манипуляторов. А память человеческая очень короткая.

Ось зла (Китай, эрефия, Иран, Северная Корея, Беларусь) будет подыгрывать обеим сторонам и провоцировать конфликты между ними, потому что это будет способствовать децентрализации Запада, ослаблению его силы.

ХХІ век будет проходить также под знаком обострения противостояния между Западом и осью зла. Запад в течение последнего столетия уже наделал кучу ошибок с драматическими для человечества последствиями, а теперь, к сожалению, имеет все шансы проиграть эту войну, поскольку демократический строй в условиях войны по многим параметрам проигрывает авторитарному и тем более тоталитарному строю. Демократический лидер должен угождать избирателям, чтобы как можно дольше сохранить свою власть. (Поэтому и лидерами демократических стран становятся преимущественно не самые сильные, а те, кто имеет большие деньги и талант обещать и врать. Примеров - достаточно, в том числе и в Украине). Такая политика далеко не всегда отвечает национальным интересам. В отличие от демократов, авторитарный лидер может действовать в интересах государства (на самом деле в интересах своего режима, своей личной власти, но, поскольку "государство - это я", то интересы совпадают), и править очень долго или пожизненно, несмотря на мнение электората, поскольку использует силовые и репрессивные рычаги для подавления инакомыслия или протестов, а выборы в таких странах обычно фиктивные. В авторитарных странах на верхушку власти взбираются сильные и беспринципные хищники, для которых смысл жизни - добыча и власть.

Соблазн некоторых лидеров демократических стран Запада (США Трампа, Венгрия Орбана) воспользоваться для сохранения своей власти авторитарными методами (или ввести их в своих странах) в совокупности с изоляционистской политикой могут еще больше ослабить западный лагерь. Мы видим, как провокационные усилия только одной одиозной личности (Трамп) привели к тому, что эту "цитадель демократии" колбасит по-взрослому. Разобщенный Запад - легкая добыча для хищной оси зла. Тем более что каждый ее успех будет способствовать приобщению к лагерю антизападных стран новых членов, представителей "глобального Юга".

Также ось зла будет постепенно пытаться объедать, пока что с краев, целый материк западной цивилизации. Украина, Израиль, Тайвань - это одни методы для достижения цели (война, военные конфликты). Для европейских стран могут быть и другие - через финансирование радикалов из нью-либеральных и нью-консервативных сред в этих странах и провоцирование противостояний между ними. Кроме того, в запасе у оси зла беспроигрышная карта - исламский фундаментализм со всеми его возможностями (экспансия беженцев, террористические акты, межрасовые конфликты и т.д.), провокации, спекуляции на еврейской теме и т.д.

Еще один колоссальный ресурс - развитие информационных технологий, способствующее бешеному развитию медийных гигантов мирового масштаба. Некоторые из них в силу субъективных или объективных причин уже используются осью зла против Запада. Другие находятся под влиянием нью-либеральных сил. Как это ни странно, но мир, в котором сорваны стоп-краны, демонстрирует парадоксальное единение нью-либералов с исламскими террористами (массовые митинги в странах Запада в поддержку Палестины против Израиля). В значительной степени это - результат именно медийного влияния, за которым виднеются уши оси зла.

Создается впечатление, что большинство западных лидеров не осознают в полной мере угрозы, которую представляет для мира ось зла. Надеются, что все как-то "рассосется", или же удастся договориться с дьяволом. А еще - играют, как им кажется, в сложную геополитическую игру, пытаясь проскочить между Сциллой и Харибдой (ерефией и Китаем).

На самом деле ось зла мира не хочет и откровенно презирает западных лидеров за слабость, считая лохами. Ось зла хочет лишь войны и, как минимум, передела мира. Программа-максимум - уничтожить демократический мир. И, пока Запад жует геополитические сопли, страны "клуба мировых террористов" готовятся к большой войне и сеют агрессию и террор - последовательно и неуклонно

Способен ли Запад перевернуть стол и сломать сценарий оси зла?

Да, способен, ведь пока имеет экономические, технологические и военные преимущества над своим противником.

Это героически делают украинские Вооруженные Силы, даже в условиях постоянного вооруженного голода, устроенного западными партнерами. И это делает Израиль, несмотря на осторожность и испуг от угрозы "эскалации" его западных союзников.

Эти две страны демонстрируют: вот именно таким должен быть "диалог" с осью зла. Ведь другого языка преступники не понимают.

...К сожалению, время работает против Запада, а его "куриная слепота" - нерешительность, перманентная "обеспокоенность" и страх "эскалации" - лишь добавляют оси зла уверенности в том, что Запад (США) сначала уступит мировое лидерство Китаю, а затем (в лучшем случае) будет загнан за линии своих границ без всякой возможности влияния на геополитические процессы на планете.

В худшем - западная цивилизация будет уничтожена.

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