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Вирус Путина поразил Си Цзиньпина, Китай готовится убиться о стену

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
1 апреля 2023, 08:15
Китай собрался воевать, но к войне он пока не готов, поскольку в случае конфликта для него возникнет один огромный риск.
Украина должна будет оказывать военную помощь Западу, если у него разгорится конфликт с Китаем, считает Загородний
Китай выбрал неудачный момент, чтобы бросаться на Запад, ему бы лучше подождать лет 30, считает Загородний / Главред

Китай готовится к войне, о чем заявил его лидер Си Цзиньпин. Вероятность того, что война действительно будет, к сожалению, возросла. Это связано с тем, что Си Цзиньпин получил полный контроль над страной. На последнем съезде партии было объявлено о том, что они закончили эпоху малого процветания, а теперь начинается создание Сообщества единой судьбы человечества. Это претензия на то, что китайская модель является образцовой для всего мира, и она должна победить западную. Это своего рода реинкарнация Мао Цзэдуна, поклонником которого является Си Цзиньпин. Вот только теперь строится не коммунизм, а некая китайская модель, которая является примером процветания для всех.

В этой связи выросли риски конфликта. Это можно видеть по резко возросшей активности Китая на международной арене: он мирит и Саудовскую Аравию с Ираном, он продвигает те же лозунги, что и Советский Союз, о мире, в том числе, о мире в Украине, и т.д.

Однако пока что есть некоторые системные проблемы, и пока Китай их не решит, для него слишком рискованно вступать в войну. Первая и главная из них – это вопрос энергоносителей. Если, например, разгорится конфликт из-за Тайваня, у Китая возникнут большие проблемы с поставками энергоносителей по морю, поскольку его флота недостаточно, чтобы их защитить, а подводного флота фактически нет. Соответственно, возникнут проблемы с поставками с Ближнего Востока.

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Единственный способ обеспечить более-менее безопасные поставки – это Россия. О чем, в принципе, Си Цзиньпин и договаривался с Путиным: Россия обязалась до 2030 года перенаправить максимальное количество нефти и газа. Но тут есть проблема – нет нефтепровода, который бы прокачивал нефть и газ на территорию Китая в достаточном объеме. Ведь практически все нефте- и газопроводы России идут в сторону Европы, а в сторону Китая – только одна труба "Сила Сибири". Чтобы построить инфраструктуру, нужно очень много времени, по крайней мере, лет пять, и много денег. Вопрос – кто будет строить: если Китай, то это будет одна цена, если Россия – другая цена, но в этом случае процесс растянется во времени.

Это главный риск, который существует для Китая в случае военного конфликта.

Судя по тому, что мы слышим из Китая, в Пекине понимают, что скоро по ним ударят санкциями за что угодно: либо за вирус, либо за уйгуров, либо за Тибет, либо за что-то другое. Поэтому Китай старается максимально изолировать свою экономику, чтобы не быть особо зависимым от экспорта, в частности, китайцы усиленно развивают внутренний рынок. Исходя из этих процессов, можно сказать, что в ближайшие год-два, наверное, войны не будет.

Проблема Китая еще и в том, что все это видят его соседи. Например, когда Китай высказал свои мирные инициативы, а это был очень некачественный документ, он фактически вскрыл свое нежелание следовать Уставу ООН и послеялтинскому миру. Главное, чего не было в перечне этих 12 пунктов, – наказания агрессора за агрессию. По сути, Китай подтвердил, что он против того, чтобы агрессор был наказан. Это услышали соседи Китая. Речь идет о Японии, которая активно проводит перевооружение, и США ей помогают, Вьетнам, Тайвань, Австралия, Южная Корея. И теперь все соседи Китая будут активно милитаризироваться. А Соединенные Штаты будут туда подтягивать ресурсы. И Индия, соответственно.

Проблема в том, что Китай один, и его все страшно не любят по многим причинам. Одна из причин, почему для Китая было важно посещение России, состояла в необходимости показать, что он не один. Каким бы мощным ни был Китай, без союзников встревать в военный конфликт очень плохо. Ни одна страна мира себе такого не позволяла.

Так что риск есть, и война с Китаем неизбежна. В том числе и потому что Китай претендует на мировое господство. А на это еще и накладывается традиционный снобизм китайцев, которые считают себя центром вселенной, и реваншизм китайцев, связанный с позорным для них ХIХ веком, когда Британская, Российская и Французская империи рвали Китай (кстати, США тогда тоже в некоторой степени принимали участие в этом процессе), а также с ХХ веком, когда уже Япония разрывала Китай. Реваншистские настроения накладываются на убежденность китайцев в том, что они – лучшие, а их модель мира более правильная.

Что касается Украины в контексте возможной будущей войны Китая, то наша страна будет в западном блоке. В случае конфликта с Китаем сразу встанет вопрос военной помощи Украины, поэтому мы должны развивать собственный ВПК и быть максимально суверенными с точки зрения безопасности.

Китай в очень неудачное время начал бросаться на Запад. Это бы еще сработало, если бы китайцы стали себя так вести где-то год назад, когда Запад был расслаблен, но не сейчас, когда все на подъеме: Запад активно перевооружается, запускается американский ВПК. Американцы видят риски Китая и понимают, что конфликт неизбежен, и они готовятся. Соответственно, для Китая это вообще не самый лучший момент. То есть Китаю лучше забыть об этом лет на 30, чтобы снова расслабить Запад. Но, похоже, что вирус Путина поразил и Китай, и он явно решил разбежаться и удариться о бетонную стену.

При этом Китаю будет все равно, как и чем закончится война в Украине. Для него главное – Россия и контроль над перезагрузкой власти там, чтобы следующее российское правительство не могло уйти от тех договоренностей, которые были достигнуты между Пекином и Москвой при Путине.

Украина интересует Китай только с одной точки зрения – насколько мы можем влиять на Россию. А Украина будет влиять на Россию и российское пространство, и в Пекине это понимают. Также Украина интересна им как транспортный хаб, плюс они тут покупают продовольствие, аграрную продукцию, чтобы прокормить китайское население. Китаю интересна Россия, чтобы там не было смуты, чтобы ему исправно качали нефть и газ. Плюс есть ряд российских территорий, которые Китай готов осваивать – Дальний Восток. Тайвань для Китая остается главным призом. Украина же как территория китайцам неинтересна.

Вообще, Китай не особо экспансионистское государство. Если посмотреть на карту Китая, то мы увидим, что он остается примерно в тех же границах, что и три тысячи лет назад. Китаю не особо интересно встревать в дополнительные конфликты, в том числе помогать России военным путем, предоставлять оружие. Какой смысл ему растрачивать свой ресурс и подставляться под санкции с непонятным результатом? Пока что нет признаков того, что Россия сумела договориться о военной помощи с Китаем. Заявление Путина о том, что Россия в Беларуси разместит ядерное оружие, как раз свидетельствует о том, что они не договорились. Пока не заметно желание Китая воевать за территорию Украины, ему это ни к чему.

Как бы там ни было, военный конфликт, к которому готовятся китайцы, территориально будет иметь много точек. Китай начнет забирать некоторые острова Тайваня, ведь он стремится сделать все Южно-Китайское море своим внутренним морем. Также с Японией есть спорные острова, с Филиппинами, но в центре внимания – Тайвань. Посмотрим, хватит ли Китаю разума не выходить за эти рамки.

Тарас Загородний, экономический и политический эксперт, специально для Главреда

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