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Виктория Спартц и другие политический террористы

Юрий Богданов
22 апреля 2024, 06:58
Их надо изолировать, а не терпеть. В любой части этой планеты. Потому что так и Путина можно легко начать терпеть.
Виктория Спартц и другие политический террористы
Виктория Спартц предлагала ограничить помощь Украине / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот

Люди, которые после сегодня продолжают рассказывать, что с Викторией Спартц "не все так однозначно" меня искренне удивляют.

Я еще понимаю мотивы тех, кто рассказывал какая она великая и какая молодец, потому что у нее с украинской властью конфликт был. У них единственный путь отмазаться - писать по формуле "Надо работать с такими как Виктория Спартц, потому что если с ними не работать, то как объяснить, что мы обосрались, когда поддерживали ее?"

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Особо специфические люди еще и рассказывают что это Украина виновата в том, что ей плевать даже на родную Черниговщину (нет, Украина не виновата)

Так вот. Сегодня мы увидели что все это время 3 из 4 конгрессменов на самом деле были за Украину и за поддержку Украины. Минимум.

Поэтому нет, нам не надо находить общий язык с каждой сумасшедшей с устойчивой репутацией конечной (да, почитайте ДОВОЕННУЮ американскую прессу о ней, там все вполне однозначно). Как и слушать каждую конченую, которая требует закрывать биолаборатории в Украине. Или что там еще было у партнерши Виктории Марджори?

Во-первых - потому что это контрпродуктивно. Скорее всего - тупо потраченное время.

Во-вторых - потому что это как террористу идти на уступки. Это только повышает неадекватность их требований.

Виктория Спартц, как и Марджори Тейлор Грин, как и еще пачка людей в Конгрессе - политический террористы. Их надо изолировать, а не терпеть. В любой части этой планеты. Потому что так и Путина можно легко начать толерировать. Разница же чисто ситуативная.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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