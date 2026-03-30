Виктор Андрусив: Почему Украина не может отдать Донбасс даже ради мира

30 марта 2026, 19:10
Мы все очень устали от войны. И очень хочется, чтобы это закончилось.
Война в Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Пока международные дискуссии о возможных сценариях завершения войны в Украине не утихают, все чаще звучат предложения о территориальных уступках как пути к миру. Однако такое решение может иметь гораздо более сложные последствия для государства и общества. В своей колонке политический аналитик, военнослужащий Виктор Андрусив анализирует моральные, политические и юридические риски и объясняет, почему вопрос Донбасса выходит далеко за пределы дипломатических компромиссов. Публикуем его взгляды на языке оригинала.

Почему мы не можем отдать Донбасс?

Американцам кажется, что завершение войны в Украине очень простое: нам нужно просто выйти из Донбасса. За это мы получим мир, гарантии и золотой дождь из денег. На самом деле, мы не можем выполнить это требование. И вот почему.

1. Моральное поражение. Среди множества причин, почему мы не можем уйти, на первое место я ставлю этот фактор. Добровольно уйдя из Донбасса, мы фактически зафиксируем поражение в войне. Это будет колоссальным ударом по боевому духу вооруженных сил, которые доблестно сражались почти 5 лет. Любой командир скажет вам, что моральный дух подразделения является ключевым фактором в его готовности выполнять боевые задачи. Сдача территорий в условиях, когда мы не потерпели поражения, будет добровольным поражением.

Почему это плохо? Война не закончится даже мирным соглашением. Для нас россияне на десятки лет, если не на столетие, будут представлять угрозу. Поэтому восстановление страны и содержание эффективных вооруженных сил будет нашей долгосрочной задачей. Потерпев добровольное поражение, нация не будет иметь морального духа противостоять в долгосрочной перспективе.

Можем ли мы потерять Донбасс в результате боевых действий? Да. И если война в Иране не закончится в ближайшее время, то, скорее всего, так и будет в этом году. Но это не будет поражением. Потому что поражение — это разгром вооруженных сил. Пока наши ВСУ могут сражаться и сопротивляться — мы не проиграли в войне. Пока страна сохраняет вооруженные силы — она не проиграла в войне.

2. Внутренняя нестабильность. Я думаю, что Путин, требуя сдачи Донбасса именно в добровольном формате, делает ставку именно на внутриполитические последствия. На самом деле, как дворовой питерский пацан, он хочет забрать Донбасс силой, потому что получить его без боя — это доказательство неспособности российской армии самостоятельно это сделать. Поэтому он знает, что подобный шаг со стороны украинской власти станет предательством для украинских военных командиров, которые с большой вероятностью не примут этот факт. Это приведет к внутренней нестабильности и противостоянию, которое может привести к хаосу и краху государства. В этих условиях мы гарантированно потеряем поддержку Запада, и Путин спокойно продолжит свою СВО, не обращая внимания ни на какие договоры.

3. Юридическая невозможность передачи украинских земель. Наша Конституция не дает никакой возможности передавать землю. Также она не дает возможности изменять ее в этой части без референдума. Поэтому условное согласие отступить с Донбасса требует "референдума" и, скорее всего, даже новой Конституции. Для этого необходимо остановить боевые действия, на что принципиально не согласен Путин. Более того, маловероятно, что украинский народ еще и проголосует за это. Поэтому украинская власть сегодня не может согласиться на такие условия, не подписав себе тюрьму.

Мы все очень устали от войны. И очень хочется, чтобы это закончилось. Но мы не можем закончить это позорным поражением. Потому что тогда этот кошмар станет долгосрочным. Мы не можем добровольно заканчивать войну, обрекая наше будущее.

К сожалению, война в Иране лишила нас возможности остановить нашу войну в ближайшее время. "Нью-Йорк Таймс" написала, что в феврале экономическая ситуация у Путина была настолько критической, что он начал действительно рассматривать возможность прекращения войны по линии фронта. Сейчас он этого не сделает. Но это не отменяет того факта, что его экономика не становится сильнее, и людей у него не становится больше. Поэтому, как только цена на нефть нормализуется, он вернется в ту же самую точку. А цена рано или поздно нормализуется, потому что либо разблокируется Ормузский пролив, либо мировая экономика улетит в рецессию и ей не понадобится столько нефти.

Держимся.

О персоне: Виктор Андрусив

Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

