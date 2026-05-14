Тотальная война заключается не в захвате территорий: Кущ - перспективах мира

Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 10 окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс"

Пока война России против Украины всё больше приобретает черты истощения ресурсов и демографического потенциала, в публичном пространстве усиливается дискуссия о подлинной природе современных конфликтов. Экономист и аналитик Алексей Кущ в своей колонке сравнивает классические, национальные и тотальные войны, объясняя, почему нынешнее противостояние стороны видят в разных парадигмах. Автор также анализирует роль мобилизации, технологий и человеческого ресурса в войне нового типа. Публикуем ключевые мысли автора на языке

Война уподоблялась отношениям рыцаря и дамы: ухаживания и соблазнение (дипломатия) или насилие (война).

Отсюда все эти реверансы в виде объявления войны, турниров, поединков перед битвой, четкой регламентации мирных переговоров и заключения соглашений.

Цель классической войны - "Захватить Живого", "Захватить Целое/Часть Целого".

Ключевое отличие парадигмы классических войн - это примат рациональных интересов как в ходе начала войн, так и в ходе их завершения.

В классических войнах активное участие принимали элиты - рыцарство, дворянство.

Все поменялось в 19 веке - в новой парадигме "национальных войн", когда на смену монархиям пришли буржуазные республики.

Войны стали ристалищем мещанства и мелких буржуа.

Национальная война - это Культ Героической Смерти, иррациональный ресентимент и отсутствие рациональных индикаторов завершения войны. Это начало вытеснения рацио из целеполагания войны.

Буржуазная система попыталась вернуть теорию войн в рациональное русло в конце 19 века и временно преуспела в этом. Но не надолго.

Первая мировая война - это трансформация формата "национальный войн" в новую парадигму "тотальной механистической войны".

В парадигме "тотальной", война становится тотальным актом уничтожения противника.

Цель - это захват "мертвого, а не живого соперника".

Не-обладание мертвым/уничтоженным вместо обладания частично или полностью целым/живым.

Тотальная война заключается не в захвате территорий.

Например, линия фронта на дату окончания Первой мировой войны проходила по территории Франции и Бельгии и немецкие войска находились за пределами Германии.

Тотальная война заключается в уничтожении продуктивного потенциала противника: способности готовить новых солдат, производить боеприпасы, рождать детей и т.д.

Три основных индикатора динамики тотальной войны:

1. Военные потери в процентном отношении к мобилизационному потенциалу.

2. Степень разрушения промышленности, инфраструктуры городов и энергетики.

3. Степень разрушения демографического потенциала, включая фертильный потенциал.

В рамках данной парадигмы, контроль территорий - второстепенный фактор, играющий определенную роль, но не основную.

В конечном счете, цель тотальной войны: сломить волю соперника - образная "кастрация врага".

Ружмон, естественно не знал о нынешнем формате тотальной кибер-войны, когда линия фронта превращается в килл-зону, а штурмовики - в новый формат "сталкеров килл-зоны", задача которых заключается в выживании и обозначении присутствия/контроля в определенной локации.

Теперь проанализируем формат нынешней российско-украинской войны.

Со стороны Украины - это национальная война.

Поэтому и "Героический Культ Смерти", и доминирование иррационального ресентимента и отсутствие рациональных индикаторов завершения войны или рацио в целеполагании. Любой компромисс в этой модели воспринимается как предательство.

Для РФ - это формат тотальной войны.

Отсюда и полная официальная невнятица в части векторов оккупации тех или иных территорий (цель по оккупации Донбасса, очевидно, является тактической, а не стратегической).

Цель такой тотальной войны со стороны РФ - нанесение максимального ущерба мобилизационному, экономическому. инфраструктурному и демографическому потенциалу Украины.

В рамках данного типа войны, РФ, скорее всего, будет проводить либо ограниченную мобилизацию, либо вовсе отказываясь от оной, отдавая предпочтение контрактной схеме пополнения личного состава воюющих армейских подразделений.

Так как административная мобилизация - это насыщение кил-зоны не "сталкерами" - контрактниками, а мобилизованными с более высоким уровнем потерь.

Есть такая фраза: "отапливать дом деньгами" как аллегория крайне неэффективного использования некоего дефицитного ресурса.

В тотальной кибер-войне таким дефицитным ресурсом становятся Люди.

Наиболее эффективными становятся либо технологии кибернизации войны, либо эффективные контрактные модели рекрутинга.

Все остальное приводит лишь к ускоренному выжиганию ключевых параметров устойчивости в ходе тотальной войны.

О персоне: Алексей Кущ Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

