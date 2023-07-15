От агрессии России против Украины выиграло одно государство

От агрессии России против Украины, видимо, выиграло лишь одно государство мира - это Турция.

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От агрессии России против Украины выиграла Турция, считает Олещук / Коллаж Главред, фото: скриншот, president.gov.ua

На самом деле, для нас сейчас очень полезно изучить кейс Турции. Некоторые называли главным "победителем" саммита НАТО Швецию, но реальный победитель - это Эрдоган. Он в очередной раз показал всем мастер-класс по дипломатии и умение конвертировать в "золото" буквально все.

У него был "ресурс" - это членство в НАТО и, как следствие, право вето на расширение НАТО. В частности, он выбил себе ряд преференций в отношениях с ЕС, задав даже вопрос о членстве в этой организации. Относительно последнего пока заявлений не было, а вот о зоне свободной торговли - были. Что характерно, о "реформах" здесь никто не говорит. А еще "выбил" контракт на поставку американских f16, который, в свое время, был заблокирован из-за покупки Турцией российских С400.

Что характерно, Турция продолжает активно торговать с россиянами, оставаясь для них одним из основных направлений "параллельного импорта", приносящего Анкаре солидные деньги. А еще деньги им приносит "зерновая сделка", которую Эрдоган лоббирует и поддерживает.

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От агрессии России против Украины, видимо, выиграло лишь одно государство мира - это Турция, получив кучу "бенефитов" как геополитических и военных, так и сугубо экономических.

Что интересно, сама официальная Анкара остается тем еще "образцом" демократии и прав человека. Достаточно почитать многочисленные отчеты разнообразных "правозащитных" организаций, но для Турции в отношениях с Западом это никаких проблем не составляет. Они - сильные, они - полезные, лучше иметь их на своей стороне, даже если сами они не очень лояльные и последовательные союзники.

Я думаю, нам всем надо смотреть на Турцию, и делать для себя выводы. Нет, не в отношении авторитарных тенденций внутренней политики, но в отношении некоторых аспектов внешней политики, и выводы здесь просты:

- Если развиваешь собственный ВПК, то никто тебе не запретит использовать так, как тебе нужно;

- Если имеешь силу, то с тобой будут считаться, и не будут смотреть на другие "не важные" моменты;

- Любой ресурс, который у тебя есть, надо использовать и выгодно "продавать". Геополитика - не место для "подарков". Например, таких, которые делала Украина в 90-е годы, щедро раздавая ядерный арсенал.

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