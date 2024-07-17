Вице-президент Джей Ди Вэнс: к чему готовиться Украине?

Трампу нужен на посту вице-президента по идеологическим взглядам человек, более "правый" и "радикальный", чем сам он.

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Джей Ди Вэнс / Фото: senate.gov

Джей Ди Вэнс в случае избрания Трампа станет первым морским пехотинцем и первым миллениалом в истории США на должности вице-президента.

Мои "печерские" друзья из властных кабинетов уже успели поднять всемирный "плач Ярославны" по поводу Ди Вэнса, рационализируя его взгляды на украинское направление.

Надо учитывать три обстоятельства при ответе на вопрос, почему Трамп выбрал 40-летнего бакалавра политологии и доктора права, сенатора шотландско-ирландского происхождения, который имеет незаурядные писательские таланты и является военным ветераном. Консерватор до мозга костей, выступающий за запрет абортов, порнографии и однополых браков.

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Во-первых, Трампу нужен на посту вице-президента по идеологическим взглядам человек, более "правый" и "радикальный", чем сам он. Тот, на фоне которого Трамп будет казаться взвешенным и умеренным отцом, мудрым старейшиной, уравновешивающим максималистский пыл.

А Вэнс, кстати, очень острый на реплики и комментарии. Даже в 2016 г. по отношению к самому Трампу (называл его "опиоидом масс", "культурным героином"). То есть, Трамп играет в дедемонизацию и облагораживание образа с целью электорального расширения.

А чтобы держать "ядро" в трампистской оптике правового фундаментализма - вот вам Ди Вэнс. Тем более, его молодость балансирует пожилой возраст Трампа, что воспринимается положительно на фоне разговоров о геронтократах в политике, усиленных физической формой Байдена.

Во-вторых, Трамп очень обжегся в свое время кандидатурой Майка Пенса, который в решающий момент не поддержал его в авантюре по подрыву победы Байдена на выборах 2020 года. Поэтому Трампу нужна 100% преданная лично ему фигура, максимально лояльная и благодарная, лишенная политической амбиции, как сенатор от Флориды Марко Рубио (в 2016 г. занял на праймериз респов третье место).

Трамп в своей кадровой матрице следующей каденции будет учитывать ошибки своих команд во времена первой каденции, поэтому кадры он будет подбирать, исходя из принципа тотальной личной покорности. Неудивительно, что Венсу Трамп сообщил о своем выборе вице-президента за 20 минут до публичного объявления в соцсети.

В-третьих, вице-президент - это не Президент, поэтому по поводу антиукраинской риторики как бы не поднимал бучу. Обычно, вице-президент имеет преимущественно протокольные и ритуальные функции политически-представительского характера. Вице-президент при Трампе - это очень зависимая от него и полностью подчиненная фигура. Как отец скажет, так и будет.

К тому же, Вэнс в своей предыдущей деятельности больше сосредоточен на налогообложении, занятости, сам он - член сенатского комитета по банковскому делу, жилищному строительству и городскому хозяйству.

То есть Вэнс углублен в социально-экономическую утилитарную проблематику, что позволит Трампу ему передать генерацию нарративов социальной политики, в то время как сам он непосредственно сосредоточится на безопасности, внешней политике, миграции.

К чему готовиться Украине? Пока рано еще бить в набат, нужно взвешенно, целенаправленно и эффективно налаживать контакты с различными крыльями Республиканской партии. Нам нужно выровнять украинскую тему в среде республиканцев и прекратить ее приватизацию демократами, которые пытались превратить ее в фишку своего успешного внешнеполитического позиционирования, тем самым заставив респов пойти на критику Украины.

Кто такой Олег Постернак Постернак Олег Александрович (родился 19 сентября 1983 г., с. Залужье, Теплицкий район, Винницкая область) - политтехнолог, политический консультант, член Ассоциации профессиональных политических консультантов Украины, кандидат исторических наук. Провел 16 избирательных кампаний в качестве руководителя кампании кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах, кандидатов на городские головы, кандидатов в депутаты областных и районных советов.

Автор блогов и публицистических материалов по избирательному праву, политическим технологиям, электоральной психологии во многих украинских изданиях.

Комментирует политическую ситуацию на украинских информационных телеканалах, пишет Википедия.

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