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Взрыв над Кремлем всколыхнет всю Россию

Вадим Денисенко
3 мая 2023, 16:18 обновлено 3 мая, 16:33
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Кремль выдержал паузу в 12 часов, прежде чем дать официальное подтверждение: беспилотник взорвался над главным флагштоком РФ.
удар по Кремлю
Взрыв над Кремлем всколыхнет всю Россию, говорит Денисенко / скриншот из видео

Удар по Кремлю это:

1. бездарность русского ПВО?

2. спланированная самими россиянами акция?

видео дня

Исключать ни один из этих вариантов мы не можем. Хотя, как по мне, второй вариант менее вероятен - хлопок над Кремлем не заставит россиян записываться в добровольцы. А другой причины показать такие провалы ПВО, после установленных на крышах Панцирей - трудно придумать. Может ли Кремль сделать какой-то суперответ? Теоретически да, но уничтожение здания Офиса президента никак, подчеркну: никак не повлияет на ход боевых действий.

Итак, Кремль выдержал паузу в 12 часов, прежде чем дать официальное подтверждение: беспилотник взорвался над главным флагштоком РФ (кто запустил беспилотник: русские или партизаны здесь не имеет значения).

Давайте попробуем разобраться, что может и что не может сделать Кремль?

1. Никакого ядерного асимметрического удара не будет, хотя кто-то, по типу Медведева, это может заявить.

2. Кремль может сделать жесткое заявление и даже ударить несколькими кинжалами по центру Киева. Исключать этого нельзя, поэтому будьте осторожны. Хотя, вероятность удара именно сегодня относительно невелика.

3. Главная проблема Кремля - что делать с парадом на 9.05. отменять - означает слабость власти. Не отменять - опасно и все начнут говорить о двойниках с тройной силой. Путин трус. И это для него самый сложный вопрос.

4. Судя по всему, в России сейчас появятся конспирологические версии, что беспилотник запустил кто-то из россиян-недругов Шойгу и Герасимова. Хотя пока это выглядит, как чистая конспирология. Но эта версия может получить много апологетов. Ведь теперь Путин должен начать чистки в высшем командовании российской армии. А это как раз на руку тому самому пригожину.

Одиночный взрыв над Кремлем всколыхнет всю РФ. Но не может изменить в корне ситуацию. Будем надеяться, что дальнейшие подобные взрывы и неправильные кадровые и управленческие решения будут еще больше дестабилизировать систему. Это и есть расхваленная Герасимовым гибридная война. Вот так выглядит гибридное контрнаступление.

Источник

Кремль беспилотник Вадим Денисенко
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