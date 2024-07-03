Выборы во Франции: способна ли Марин Ле Пен втянуть Париж в парламентский кризис

Французское общество радикализируется. Центристы в лице партии Макрона, республиканцы (голлисты) существенно ослабили свои позиции в отличие от правых и левых.

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В худшем случае во Франции может повториться ситуация с предоставлением помощи Украине от США, но в уменьшенном виде / Коллаж Главред, фото - пресс-служба Европарламента

Во Франции состоялся первый тур досрочных парламентских выборов. Наибольшее количество голосов набрало правопопулистское "Национальное объединение", которое возглавляет скандальная Марин Ле Пен, второе место с занял блок левых сил "Новый народный фронт", а пропрезидентский блок Макрона получил лишь третье место. Из-за таких результатов тысячи французов вышли на протесты.

Франция - это государство, в котором протестами особо никого не удивишь, потому что там это довольно привычная часть местной политической культуры. Есть ряд проблем, с которыми сталкиваются граждане Франции. Это, в частности, проблема нелегальной миграции и рост удельного веса мигрантов в обществе в целом, что приводит к определенным социальным проблемам.

Очевидно, центристские политические силы, которые долгое время возглавляли Францию, оказались неспособными продемонстрировать решение этих проблем. Как следствие, на этом фоне и растет поддержка правых. Причем она растет не мгновенно, постепенно. Ле Пен уже давно принадлежит к числу претендентов на пост президента Франции - она неоднократно второй тур президентских выборов, где проигрывала, потому что вокруг ее оппонентов удавалось сплотить разные политические силы.

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К тому же, во Франции тоже все достаточно непросто, потому что, с одной стороны, правые заняли первое место, а второе - объединенные левые. Левые впервые с 1930-х годов объединились и создали народный фронт. А "Народный Фронт" - это как раз то название, под которым левые, в частности, коммунисты, социалисты тогда объединялись, чтобы противостоять угрозе фашизма, с которым они отождествляют политическую силу Ле Пен.

Кто такая Марин Ле Пен Марин Ле Пен (фр. Marine Le Pen; род. 5 августа 1968, Неи-сюр-Сен, О-де-Сен, Франция) - ультраправая пророссийская французская государственная и политическая деятельница, пишет Википедия. Депутат Национального собрания Франции. Младшая дочь основателя и многолетнего председателя Национального фронта Жана-Мари Ле Пена. Отмечалась антиукраинскими высказываниями и действиями. Долгое время публично поддерживала политику российского диктатора Владимира Путина и России, и даже была обвинена оппонентами в финансировании ее партии со стороны РФ, поскольку в 2014 году партия Ле Пен получала деньги от структуры, близкой к Путину. В марте 2024 года Ле Пен публично выразила поддержку Украине с трибуны французской Национальной ассамблеи, однако воздержалась от голосования за соглашение по безопасности.

В конечном счете, это выражается в протестах. Как оказалось, французское общество радикализируется. Центристы в лице партии Макрона, республиканцы (голисты) существенно ослабили свои позиции в отличие от правых и левых. Очевидно, этим история не завершится, потому что в условиях такой радикализации могут быть и другие моменты, связанные с обострением ситуации в обществе.

Вполне возможен и парламентский кризис. Например, если правые выиграют выборы. Стоит напомнить, что в парламентских выборах Франции мажоритарная система абсолютного большинства. Это означает, что голосование происходит в два тура. Люди голосуют за конкретных кандидатов, а не за партийные списки. И тот, кто одержал победу в конкретном округе, тот его и забирает - проценты могут трансформироваться в несколько иные цифры в контексте выбора мандатов, но примерно 230-240 мандатов партия Ле Пен может забрать. Это очень много, но это меньше 50 процентов, поэтому единолично сформировать правительство эта политическая сила, скорее всего, не сможет.

Соответственно, ей придется создавать коалицию. Но с кем, ведь ни партия Макрона, ни тем более левые не пойдут на это. Остаются республиканцы, с которыми они вроде бы предварительно проводили консультации, однако разговоры о таком союзе с Ле Пен привели к кризису внутри республиканской партии Франции. А значит далеко не факт, что они согласятся на сотрудничество.

А это может привести к ситуации, когда ни одна из партий не сможет сформировать правительство просто потому, что их позиции будут слишком радикальными. И тогда не исключено, что через некоторое время придется проводить новые выборы.

В отличие от многих европейских государств, Франция существенно отличается по своему конституционному строю. Ведь Франция - это президентско-парламентская республика, и в ней влияние президента очень серьезное, потому что именно он отвечает за внешнюю политику, оборону. Макрон никуда не денется, но проблема для Макрона, в том числе и в поддержке Украины, может возникнуть в вопросе бюджета. Бюджет - это вопрос парламента, поэтому с финансированием определенных программ военной помощи Украине могут возникнуть трудности.

В свою очередь, Россия может добиваться остановки определенных программ поддержки Украины со стороны Франции. Но глобально изменить внешнюю политику Парижа ей не удастся. В худшем случае это может быть ситуация с предоставлением помощи от США, но в уменьшенном виде. Но партия Ле Пен официально отказалась от линии на взаимопонимание с Путиным, хотя и выступает против отправки французских войск в Украину (которые, в принципе, никто пока и так не отправлял).

Кто такой Петр Олещук? Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Окончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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