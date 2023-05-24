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Выбор у русских генералов между плохим и худшим

Игар Тышкевич
24 мая 2023, 06:20
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Очевидно, что российские ФСБ, полиция и Росгвардия на месте явно не дают совета с тем рейдом русских подразделений.
Легион Свобода России, Белгородская область
Выбор у русских генералов между плохим и худшим, считает Тышкевич/ Telegram Легион "Свобода России", скрин

Рейд русских добровольцев на территорию Белгородской области РФ затянулся. Российские СМИ попытаются убедить общество, что все в порядке, что "ДРГ вытеснена на территорию Украины". Доказательством этого предоставили кадры авиаудара по зданиям собственного пункта пропуска через границу. А также кадры запуска неуправляемых ракет с вертолетов.

Однако новые видео от Русского добровольческого корпуса и Легиона "Свобода России" демонстрируют несколько иное — подтягиваются новые отряды, добровольцы уже работают по противнику из миномета. Ну и фото мертвых российских военных в закрытых чатах. В дополнение, ближе к обеду появилась информация о расширении зоны рейда. Добавились еще, минимум, два населенных пункта на другом участке границы.

В Белгородской области продолжает действовать режим "КТО". Губернатор снимает видео, однако явно не из своего кабинета. Ну и появляется информация, что в область должна быть переброшена пара подразделений с фронта (не обязательно "с нуля", например, из резерва).

видео дня

Последнее является самым интересным.

Кто такой Игар Тышкевич

Белорусский аналитик, публицист, блоггер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

Очевидно, что российские ФСБ, полиция и Росгвардия на месте явно не справляются с тем рейдом русских подразделений. Неудивительно, потому что им противостоят бойцы, прошедшие по крайней мере год войны (а некоторые воюют с 2014-15).

Переброска подразделения с фронта будет означать ослабление обороны одного из участков фронта. И это в то время, когда не только украинцы, но и россияне ожидают наступления ВСУ. Это риск для Кремля получить хорошую взбучку на фронте.

Но ведь не перебрасывать также нельзя. Ибо сутки, двое еще возможно силами пропаганды убеждать население в "победе над ДРГ". А что делать на третий день? И это самое страшное в данном кейсе для российской пропаганды. Потому что это будет означать неспособность Кремля "защитить" территории даже в пределах 1991 года.

Поэтому выбор у русских генералов между плохим и худшим. Время работает против них.

А что русские подразделения? А они скорее всего выйдут обратно. Даже не обязательно после боев с переброшенными с фронта подразделениями. Достаточно, чтобы эта бригада (или две) погрузились в вагоны. Потому что разгрузка - это сутки. А за сутки во времени наступления можно многое сделать.

Одним словом, интересно. Наблюдаю дальше.

Источник

война в Украине Игар Тышкевич
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