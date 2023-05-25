Входит и выходит, входит и выходит: почему Пригожин спешит свалить из Бахмута

Задумка "кашевара" до примитивного проста, но, опять-таки, перспективы полного вывода "вагнеровцев" я не вижу.

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Коваленко рассказал, почему Пригожин спешит свалить из Бахмута / фото: скриншот из видео

Относительно "выхода" ЧВК "Вагнер" из Бахмута...

Мне пригожин своими действиями всё больше напоминает лопнувший шарик ослика Иа, который входит и выходит... входит и выходит...

Что же до нынешнего "выхода" ЧВК "Вагнер", то я воспринимаю его с долей скепсиса и вот почему.

видео дня

Сейчас в Бахмуте находится около 4 тысяч голов ЧВК "Вагнер". Вывод этого количества из города потребует от РОВ их кем-то заменить. Возникает вопрос, откуда у РОВ появится из неоткуда 4 тыс. лишних тел?

Буквально на днях в Белгородской области был проведён отличный перформенс с прорывом границы.

Этот прорыв ярко продемонстрировал то, что у россии нет на сегодня достаточного ресурса, чтобы прикрывать границу. Для этого они срочно перебрасывают подразделения 3 МСД из Луганской области, но и этого будет не достаточно, чтобы обеспечить безопасность 700 км границы. Но, к чему это я?

Произошедшее в Белгородской области, а затем переброска 3 МСД лишь показали, насколько критическая ситуация у РОВ с свободным людским ресурсом. Им его критически не хватает, чтобы не то, чтобы обеспечивать устойчивость флангов в зоне БД, а даже для прикрытия своих собственных территорий.

Именно поэтому командование РОВ вынуждено ослаблять один плацдарм, дабы усилить другой.

А, что же Бахмут? Откуда перекинут туда ресурс? Из-под Авдеевки, где накануне утратила боеспособность 110 МСБр "ДНР"? Или из-под Угледара и Кременной, где наступление провалилось в зачатке?

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Таким образом, выход ЧВК "Вагнер" может очень плохо закончится для РОВ как в Бахмуте, так и около Бахмута. И из этого делаем простой вывод - пригожину не дадут полностью вывести своих наёмников из города, а только часть из них для необходимой "кашевару" показухи...

Показухи, оправдывающей его выход "победителем". Мол, объявил же о том, что ЧВК "Вагнер" "полностью" захватили Бахмут? Достиг цели? Теперь выходит на покой и прямым маршрутом на россию. А то, что регуляры потеряют контроль над Бахмутом через несколько недель...

Ну так именно поэтому пригожин и спешит свалить из Бахмута "победителем", чтобы потом, уже в спокойной обстановке, развернуть очередную информационную кампанию против шойгу и герасимова, когда регуляры начнут дальше сыпаться по флангам и вынуждены будут бежать из Бахмута.

Задумка "кашевара" до примитивного проста, но, опять-таки, перспективы полного вывода "вагнеровцев" я не вижу. Часть из них и немалая, в любом случае должна будет остаться в городе, а всё остальное, исключительно часть традиционного спектакля пригожина.

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