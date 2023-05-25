УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Входит и выходит, входит и выходит: почему Пригожин спешит свалить из Бахмута

Александр Коваленко
25 мая 2023, 12:33 обновлено 25 мая, 12:58
140
Задумка "кашевара" до примитивного проста, но, опять-таки, перспективы полного вывода "вагнеровцев" я не вижу.
Пригожин
Коваленко рассказал, почему Пригожин спешит свалить из Бахмута / фото: скриншот из видео

Относительно "выхода" ЧВК "Вагнер" из Бахмута...

Мне пригожин своими действиями всё больше напоминает лопнувший шарик ослика Иа, который входит и выходит... входит и выходит...

Что же до нынешнего "выхода" ЧВК "Вагнер", то я воспринимаю его с долей скепсиса и вот почему.

видео дня

Сейчас в Бахмуте находится около 4 тысяч голов ЧВК "Вагнер". Вывод этого количества из города потребует от РОВ их кем-то заменить. Возникает вопрос, откуда у РОВ появится из неоткуда 4 тыс. лишних тел?

Буквально на днях в Белгородской области был проведён отличный перформенс с прорывом границы.

Этот прорыв ярко продемонстрировал то, что у россии нет на сегодня достаточного ресурса, чтобы прикрывать границу. Для этого они срочно перебрасывают подразделения 3 МСД из Луганской области, но и этого будет не достаточно, чтобы обеспечить безопасность 700 км границы. Но, к чему это я?

Произошедшее в Белгородской области, а затем переброска 3 МСД лишь показали, насколько критическая ситуация у РОВ с свободным людским ресурсом. Им его критически не хватает, чтобы не то, чтобы обеспечивать устойчивость флангов в зоне БД, а даже для прикрытия своих собственных территорий.

Именно поэтому командование РОВ вынуждено ослаблять один плацдарм, дабы усилить другой.

А, что же Бахмут? Откуда перекинут туда ресурс? Из-под Авдеевки, где накануне утратила боеспособность 110 МСБр "ДНР"? Или из-под Угледара и Кременной, где наступление провалилось в зачатке?

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Таким образом, выход ЧВК "Вагнер" может очень плохо закончится для РОВ как в Бахмуте, так и около Бахмута. И из этого делаем простой вывод - пригожину не дадут полностью вывести своих наёмников из города, а только часть из них для необходимой "кашевару" показухи...

Показухи, оправдывающей его выход "победителем". Мол, объявил же о том, что ЧВК "Вагнер" "полностью" захватили Бахмут? Достиг цели? Теперь выходит на покой и прямым маршрутом на россию. А то, что регуляры потеряют контроль над Бахмутом через несколько недель...

Ну так именно поэтому пригожин и спешит свалить из Бахмута "победителем", чтобы потом, уже в спокойной обстановке, развернуть очередную информационную кампанию против шойгу и герасимова, когда регуляры начнут дальше сыпаться по флангам и вынуждены будут бежать из Бахмута.

Задумка "кашевара" до примитивного проста, но, опять-таки, перспективы полного вывода "вагнеровцев" я не вижу. Часть из них и немалая, в любом случае должна будет остаться в городе, а всё остальное, исключительно часть традиционного спектакля пригожина.

Источник

война в Украине Бахмут Александр Коваленко Евгений Пригожин
Реклама

Главное за день

ГУР – о контрнаступлении: скоро будем освобождать территории, в том числе и Крым

ГУР – о контрнаступлении: скоро будем освобождать территории, в том числе и Крым

13:43 Украина
4 года за убийство ребенка: виновному в смерти 5-летнего Кирилла Тлявова вынесли приговор

4 года за убийство ребенка: виновному в смерти 5-летнего Кирилла Тлявова вынесли приговор

13:21 Украина
Брянск и Курск постигнет участь Белгорода, РФ ждет возмездие за Украину - Эйдман

Брянск и Курск постигнет участь Белгорода, РФ ждет возмездие за Украину - Эйдман

13:00 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

13:43

ГУР – о контрнаступлении: скоро будем освобождать территории, в том числе и Крым

13:25

Золотая рыбка "всплыла": куда пропала и где сейчас находится Яна КлочковаВидео

13:22

Зачем наивные хозяйки в СССР клали граненый стакан в кастрюлю с бульономВидео

13:21

4 года за убийство ребенка: виновному в смерти 5-летнего Кирилла Тлявова вынесли приговор

13:07

США должны возместить РФ разрушение Мариуполя: Медведев открыл новые грани бредаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

13:00

Брянск и Курск постигнет участь Белгорода, РФ ждет возмездие за Украину - ЭйдманЭксклюзив

12:52

Как Сергея Костюка, назначенного Минэкономики руководителя НААУ, на работе искалиВидео актуально

12:45

Добровольцы России в Белгородской области: опубликованы новые кадры операцииВидео

12:34

Южная Корея тайно передает Киеву сотни тысяч артиллерийских снарядов – WSJ

Реклама
12:34

"Вагнеровцы еще в Бахмуте, но ушли с флангов": в ВСУ прокомментировали заявление ПригожинаВидео

12:33

Входит и выходит, входит и выходит: почему Пригожин спешит свалить из Бахмутамнение

12:28

"Лучше будь добр ко мне": топ-5 песен Тины Тернер, кои должен услышать каждыйВидео

12:09

"Работа занимала 24/7 времени": Мишина пояснила, почему ее сын долго жил в КрымуВидео

12:01

"Это наше решение": добровольцы РФ объяснили роль Украины в событиях на БелгородщинеВидео

11:46

Тыква будет слаще меда: одно правило поможет вырастить невероятно вкусные плоды

11:40

Гороскоп на завтра 26 мая 2023: Близнецам придется защищаться, Рыбам - плакатьВидео

11:38

"Мы же сразу знали": у Путина поплакались из-за якобы "удара Украины по Кремлю"Видео

11:10

Головоломка на проверку знаний ПДД: нужно найти промахи водителей на автостоянке

11:09

"С осколком под сердцем прошел 5 км": Буданов впервые рассказал о тяжелом ранении

11:06

Некоторые украинцы могут на 50% увеличить себе пенсии: кто имеет правоВидео

Реклама
10:16

Загадка, с которой справятся лишь единицы: нужно найти кота среди енотов за 15 секунд

10:06

С деньгами в июне будет туго: 4 знака зодиака, от которых отвернется удачаВидео

10:05

"Вагнеровцы" выходят из Бахмута, но не все: Пригожин оставляет подмогу военным РФВидео

10:03

Россия разместит в Беларуси ядерное оружие: Москва и Минск подписали документВидео

09:59

Незаконно покинувших Украину мужчин после возвращения накажут - глава МВДВидео

09:41

Армия Украины начала контрнаступление, идут интенсивные бои – ПодолякВидео

09:28

Украина может быть причастна к удару дронов по Кремлю в начале мая – CNN

09:27

Атаки на Белгородщине могут быть частью украинского контрнаступления – подполковникВидео

09:02

"Полная катастрофа для Путина": на Западе заявили, что добровольцы пойдут в РФВидео

09:01

Как варить нут быстро и качественно: 4 важных секрета приготовленияВидео

08:56

Россиянам трудно найти резервы для защиты Белгородамнение

08:45

Давит на ряд стран: у Путина новый план действий на международной арене – ISW

08:30

За ночь оккупанты выпустили по Украине 36 дронов-камикадзе: ВСУ сбили все цели

08:10

Потери РФ в Бахмуте заглушили любой положительный эффект от захвата города - ISW

07:46

В Крыму прогремели взрывы, Черноморский флот РФ "отбивался" от беспилотниковВидео

07:24

В Москве загорелось здание Минобороны РФВидео

06:51

Что должно быть в гардеробе женщины за 40 летом: 4 вещи для стильного образа

06:44

Ночью РФ атаковала Киев дронами-камикадзе: что известно

06:20

Владимир Владимирович, покажите нам пример, нападите на СШАмнение

05:50

Что залить в пень, чтобы он сгнил: давно забытый, но очень хороший способ

Реклама
05:30

"РФ к этому не готова": русские добровольцы могли затянуть операцию - ЯгунВидео

05:00

Как определить свою миссию по дате рождения - нумерология числа судьбы

04:30

Свитан заявил, что на Крымском мосту скоро может быть "большой фейерверк"Видео

04:00

Какой сегодня праздник: что 25 мая отмечают христиане и у кого именины

03:25

Генерал рассказал, как будет режим Путина реагировать на рейд русских добровольцевВидео

03:20

Именно она напоминает вкус детства: та самая творожная запеканка из СССР - рецептВидео

02:52

Секрет опытных хозяек: зачем замачивают гречку перед варкой

02:20

Гороскоп на июнь 2023 для Рыб: служебный роман, финансовые проблемы и задержкиВидео

01:35

"России будет не до войны с Украиной": генерал СБУ сказал, когда посыплется фронтВидео

01:08

Только люди с высоким IQ справятся: нужно за 4 секунды найти ошибку на изображении

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять