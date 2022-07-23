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Вести из ада

Павел Вернивский

Советник Главы ФРУ по экономическим вопросам 

23 июля 2022, 06:13

В России 21-летнюю девушку наказали за то, что она вывесила на стенде расписания в колледже листовку с протестным стихотворением.

Россия, z
Российская выпускница рассказала о российской z-истерии / Reuters

Вести из ада - Енисейский районный суд Красноярского края признал жительницу Лесосибирска Альмиру Бигашеву виновной в "дискредитации" ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

21-летнюю Бигашеву обвинили в том, что она вывесила на стенде расписания в енисейском педагогическом колледже листовку с протестным стихотворением. Девушка уже была выпускницей. Она предположила, что сами учителя и донесли в полицию.

Читайте также"Сложить оружие" и "принять врага с добром": студентку выгнали из университета за скандальный пост"Я училась в месте, где должны учить будущих педагогов моральным качествам, которые в свою очередь, на их примере мы передадим нашим воспитанникам и ученикам. Мы даже по программам должны их учить сопереживанию, дружелюбию, толерантности, честности и прочим полезным вещам. Однако то, как ведут риторику наши педагоги, промывая мозги большинству студентов, это ужасно, — Уши в трубочку сворачиваются. Некоторые их такие „просветительские" беседы я записала на диктофон. Как они (педагоги) могут позволять себе высказывания типа „скорей бы их прикончили уже"? Потом они чертят огромную Z на улице, в обязательном порядке всех выводят, снова промывают мозги в чатах. В итоге мне это надоело и я решила показать тем людям, которые так же, как я, не поддерживают риторику колледжа, что они не одни такие".

Девушку оштрафовали на 30 тыс. рублей. Я так понимаю, что фраза - „скорей бы их прикончили уже" – относится ко всем нам – в том числе женщинам и детям.

Россия
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