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Весомый результат саммита БРИКС

Павел Климкин
27 августа 2023, 19:58
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Теперь будущий БРИКС будет охватывать 45 процентов населения планеты и более 30% ее экономики.
Вряд ли в рамках Брикса будут приниматься веские решения
Вряд ли в рамках БРИКСа будут приниматься веские решения

Саммит БРИКС в Южной Африке завершился с одним, но очень весомым результатом - БРИКС станет больше. Новые члены - Египет, Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Иран, Эфиопия и Аргентина. Теперь БРИКС уже не будет собранием незападных "монстров", из него постепенно делают незападную платформу. Прежде всего китайцы, но сделать БРИКС "более китайским" хотят далеко не все, Индия или Бразилия точно не являются фанатами мира, в котором будет больше Китая.

Теперь будущий БРИКС будет охватывать 45 процентов населения планеты и более 30% ее экономики. Вряд ли в рамках Брикса будут приниматься веские решения, но незападная платформа сама по себе является тектоническим сдвигом для мира. и для нас расширение БРИКС также будет иметь прямые последствия = нас будут рассматривать прежде всего не как Украину в войне с РФ, а как будущую западную страну через призму "конфликта Запада и прежде всего США с Москвой". Это восприятие в незападном мире доминирует и вовсе не из-за "пророссийскости" участников БРИКС, а из-за призмы собственных интересов и фундаментального недоверия к Западу. БРИКС хочет изменить правила функционирования мировой финансовой системы, начиная с МВФ и Всемирного банка, но не только.

Чем больше неЗапад сможет выступать с общих позиций, тем сложнее будут наши пути доступа к замороженным российским активам. И по времени и по сути. Запад критически заинтересован в том, чтобы мир держал важную часть своих активов в его ценных бумагах, а заморозка российских активов стала для неЗапада гораздо большим шоком, чем наша война. Это как нарушение понятийных правил, господствовавших на протяжении десятилетий. Один прецедент может стать основой для действий Запада в будущем.. Неприсоединение к санкциям стало одним из критериев, пусть и "притянутых за уши", членства в БРИКС. Это не окажет немедленного влияния на санкционную политику, но сделает ее качественное расширение очень непростым. Для Запада идеально иметь несколько разных "неЗападов", это становится ключевым геополитическим приоритетом для него и наша война и наша поддержка будет рассматриваться через призму этого приоритета.. В отношениях с неЗападом нам лучше не распыляться, а сфокусировать ресурсы на двух десятках ключевых игроков, от которых будет зависеть почти все. Они не станут более проукраинскими, но для нас важно, чтобы они были "о своем" и не велись на предложении РФ. Задача на годы вперед.

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Кто такой Павел Климкин?

Павел Анатольевич Климкин - украинский государственный деятель и дипломат российского происхождения, Чрезвычайный и Полномочный Посол, с 19 июня 2014 по 29 августа 2019 года - министр иностранных дел Украины в первом и втором правительствах Арсения Яценюка и в правительстве Владимира Гройсмана, пишет Википедия.

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