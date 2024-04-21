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Весь мир отошел на полшага от пропасти

Сергей Таран
21 апреля 2024, 06:26
Конечно, это только одно голосование. Которое, кстати, еще должно быть подтверждено в Сенате.
Весь мир отошел на полшага от пропасти
/ Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Палата представителей США наконец-то приняла $61 млрд. для Украины. В зале такая невероятная эйфория победы, будто все эти месяцы в зале были российские десантники, которые держали членов Палаты за руки и не давали им голосовать.

Конечно, надо благодарить американских законодателей за возвращение к мудрости. Ведь в Палате представителей речь шла не только об Украине. Голосование стало апогеем проверки здравого смысла всего свободного мира. Если бы произошел провал, под сомнение была бы поставлена вся система мировой безопасности. И тогда нас неизбежно бы ожидал глобальный передел власти и влияния.

Конечно, это лишь одно голосование. Которое, кстати, еще должно быть подтверждено в Сенате. Но пример фейерической эволюции Палаты представителей, особенно ее республиканского крыла, дает надежду, что свободный мир сумеет ответить на вызовы оси зла.

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Нынешнее голосование - будет и очень важным сигналом для Европы. Слухи о потере евроатлантического единства могут оказаться преувеличенными. А весь мир отошел на полшага от пропасти.

Кто такой Сергей Таран

Таран Сергей Викторович (12 декабря 1969, Киев) - украинский политолог, сын политика Виктора Тарана (Терена) и брат политолога Виктора Тарана, член политической партии "Европейская Солидарность". Депутат Киевского городского совета.
Окончил с красным дипломом Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "журналистика" (1993 г.), а также с отличием - магистратуру Амстердамского университета по специальности "общественные науки" (1998 г.).
С 1993 по 1996 гг. работал в украинских изданиях "Молодежь Украины", "Развитие государства", аналитическом еженедельнике УНИАН.
Соучредитель Института массовой информации (1995 г.), - экспертной организации, которая занимается защитой свободы слова в Украине, пишет Википедия.

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