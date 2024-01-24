Версия россиян с военнопленными на борту Ил-76 рушится, как хрустальный замок

Но опасность в другом. Они официально заявили, что военнопленные были на борту.

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/ Коллаж: Главред. Фото: Минобороны РФ, Телеграм "База"

Итак, что известно по падению Ил-76 по состоянию на 18:30?

Самолёт упал в Белгородской области около 11:00.

Первое сообщение, которое появилось в российском информационном пространстве, касалось того, что самолёт сбило российское же ПВО. Затем, акцент резко сменился на сбитие украинским ПВО, причём с утверждением, что на борту были украинские пленные, готовящиеся к обмену.

видео дня

Первые кадры, которые появились с места падения, не демонстрировали большого количества тел погибших. Вспомните катастрофу МН-17. Обломками самолёта и телами погибших было усыпано всё поле. Или, хотя бы, бизнес-джет Евгения Пригожина, намного меньшего размера и с меньшим количеством пассажиров на борту – первые кадры с места падения уже содержали останки пассажиров.

Так же, очевидно, что самолёт не заходил на посадку, а именно взлетал из Белгорода. Как можно привезти пленных для обмена в Белгород, если ты его покидаешь?

Затем появилась маргарита симоньян, с неким списком пленных на обмен, в котором оказались украинские военные, которых обменяли ещё 3 января.

Интересно и то, OSINT-аналитики подтвердили тот факт, что самолёт Ил-76 был RA-78830, летел в россии через Египет, Саудовскую Аравию и Иран, в районе Сирии исчез с радаров, а затем появился в районе Белгорода. Очень странный маршрут как для доставки пленных украинцев, хотя, известно и то, что данный борт активно принимал участие в "иранском экспрессе".

Вопрос возникал и относительно заявления мо рф о том, что на борту 65 пленных сопровождало всего 3 конвоира. Это критически мало для такого количества пленных и полностью нарушает уставные документы.

Через 5 часов после падения Ил-76 появилось новое видео с места падения, где был показан кусок фюзеляжа с больших количеством мелких повреждений, что подтвердило сбитие ракеты ЗУР, но, опять-таки, даже 5 часов спустя не были показаны тела якобы погибших украинских пленных.

В виду всего вышеизложенного, версия россиян с военнопленными на борту Ил-76 с каждой минутой рушится как хрустальный замок. Но опасность в другом.

Они официально заявили, что военнопленные были на борту. По состоянию на 18:30 ни одного вещественного доказательства тому не было предъявлено, хотя, для российской пропаганды очень важно показать правоту их официальных органов. На этом фоне возникают опасения, что российские террористы могут эти "вещественные доказательства" как-раз готовить...

Источник

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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