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Вероятность президентских выборов в 2024 году в Украине высока

Олег Постернак
6 ноября 2023, 06:41
Каковы причины предвыборной лихорадки в Украине?
Вероятность президентских выборов в 2024 году в Украине высока
В Украине могут состояться президентские выборы / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Называют весну как возможный период для голосования. По крайней мере о таком говорят мои собственные источники из политической среды.

Для этих намерений в парламенте будет разработан и принят специальный закон под особенности проведения президентских выборов в условиях военного положения, а также необходимо будет изменить статью 19 нынешнего закона Украины "О правовом режиме военного положения".

Также во власти обсуждается сейчас и перспектива ротации членов Центризбиркома, происходит попытка навести порядок в реестре избирателей и проработка вопроса открытия дополнительных избирательных участков в странах, где находится много украинских мигрантов.

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Причины предвыборной лихорадки очевидны. Президент Зеленский в 2024 г. может не выдержать усиленного войной внутриполитического давления из-за проблемы легитимности его власти, а он может вырасти под влиянием действий оппозиции, проблем на фронте и операций влияния врага.

Возобновив кредит доверия, пусть даже в чрезвычайных и экстремальных условиях, он автоматически снимает это напряжение и сможет быть более свободным в своих политических действиях, в том числе относительно условного финала войны или промежуточного перемирия с фиксацией статус-кво.

Перспектива переизбрания после такого завершения войны или перемирия в более туманна, если не равна нулю, учитывая, что конкуренты сделают все возможное, чтобы усилить в массовом сознании устойчивую ассоциацию Зеленского с войной, о которой будет большое желание забыть.

Этой осенью закрытая социология показывает тенденцию к росту негативной динамики показателей поддержки Зеленского. Если она приобретет в следующем году критический характер в условиях войны на истощение, сокращения западной помощи и социально-экономических проблем, то для Зеленского, по понятным причинам, лучше спешить с проведением голосования. Офис Президента будет желать как можно скорее избавиться от непрогнозируемого влияния войны на политические позиции нынешнего Президента.

Сейчас для Банковой главная проблема - неприятие обществом самого факта любых выборов в условиях войны. Поэтому в планах за эти месяцы будет информационная обработка на предмет допустимости и возможности голосования.

Относительно парламентских и местных, скорее всего, пока зависают в воздухе, потому что по понятным причинам их администрирование в условиях военного времени чрезвычайно рискованная вещь, хотя и президентские выборы в условиях боевых действий – это сверхсложная задача со звездочкой, которая будет граничить с безопасными и социально-политическими рисками. Но теоретически эту задачу решить можно будет.

Проблем в организации выборов, на самом деле, очень много. Кто возьмет на себя ответственность за жизнь членов комиссии в условиях, когда избирательный процесс должен быть непрерывным? Как обеспечить права военнослужащих, особенно сохранение их персональных данных?

Как сформировать избирательную инфраструктуру, ведь она в большом количестве общин уничтожена? Как преодолеть хаос в государственном реестре избирателей и организовать голосование в зарубежном округе и внутренних переселенцев? Это серьезные вопросы, на которых ответы очень поверхностны и условны на данный момент.

Кто такой Олег Постернак

Постернак Олег Александрович (родился 19 сентября 1983 г., с. Залужье, Теплицкий район, Винницкая область) — политтехнолог, политический консультант, член Ассоциации профессиональных политических консультантов Украины, кандидат исторических наук. Провел 16 избирательных кампаний в качестве руководителя кампании кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах, кандидатов на должность глава городов, кандидатов в депутаты областных и районных советов.
Автор блогов и публицистических материалов по избирательному праву, политическим технологиям, электоральной психологии во многих украинских изданиях.
Комментирует политическую ситуацию на украинских информационных телеканалах, пишет Википедия.

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местные выборы в Украине
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