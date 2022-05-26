Верный пехотинец Путина, или Как Лукашенко пытается отбелить преступления России в Украине

Лукашенко написал письмо генсеку ООН, в котором попытался оправдать Путина / УНИАН

В Кремле неожиданно для себя открыли, что войну было легче начать, чем закончить, и тем более закончить на своих условиях. В результате ведомство Лаврова продолжает свою суету с переговорами, чтобы узаконить награбленное и получить передышку перед новым витком войны. Это обстоятельство привело и к тому, что в Кремле оказались вынуждены отложить и аншлюс Беларуси. Сопротивление украинцев российскому нашествию после 24 февраля фактически спасло белорусов как нацию, их страну и государство от ликвидации.

В Кремле поняли, что в ситуации, когда весь мир всё активней объединяет усилия по противодействию агрессии и экспансии российского империализма, то возрастает ценность каждого сателлита и союзника, если он является членом ООН, откуда планируется изгнание РФ. В результате проект поглощения Беларуси и превращения её в шесть областей условной "России" пришлось затормозить как минимум до конца года и Лукашенко обрёл для Кремля новую ценность.

Во временном и событийном измерении это смотрится очень наглядно.

Немного недавней хронологии того, как РФ выставляют за дверь и закрывают дверь перед ней. В понедельник 23 мая страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (Австралия, Канада, Корея, Новая Зеландия, США, Чили и Япония) в совместном заявлении потребовали от РФ немедленно прекратить войну с Украиной. В этот же день аналогичную декларацию приняли государства Адриатико-Ионического региона – Албания, Босния и Герцеговина, Греция, Италия, Северная Македония, Сербия, Словения, Сан-Марино и Хорватия. На следующий день в Токио на саммите "Четвёрки" (Quad) – Австралия, Индия, США и Япония – российско-украинская война была названа "глобальной проблемой". На экономический форум в Давосе 23 мая делегация из РФ впервые за 30 лет сама не приехала, так как в условиях санкций с ней мало кто хочет вести бизнес. "Вишенка на торте" – второе совещание 23 мая в Рамштайне, в котором участвовали министры обороны уже 47, а не 40 стран. Ллойд Остин с коллегами сидели на нём за столом, позади которого стояли флаги США и Украины – более, чем конкретно.

В этот же понедельник на сайте президента Республики Беларусь около 11 часов утра появилось письмо Лукашенко к генсеку ООН, а сам диктатор в этот момент, вероятно, был на подлёте к Сочи. Там он уединился с Путиным и вёл с ним переговоры около пяти часов.

Разговор Лукашенко начал забавной фразой: "Экономика в россии и Союзном государстве государстве неожиданно интенсивно укрепляется". У Лукашенко экономика всегда росла и укреплялась по плану, а тут взяла и укрепилась не по плану, вопреки ожиданиям. Интересно, что эту формулу "в России и Союзном государстве" он использовал также в начале письма к генсеку ООН, и лишь затем там вдруг откуда не возьмись появилась некая Беларусь.

Эта новая формула от Лукашенко - успокоительная дань Кремлю, который сейчас вынужден просить того писать письма в ООН и изображать из себя самостоятельного персонажа. Она сродни мантре "пехотинец Путина", обязательной для Кадырова. Но она же и показатель того, что Кремль вынужден дать Лукашенко некоторую свободу рук в общении с внешним миром и просить его немного дистанцироваться от РФ.

Кремль отпускает поводок на шее Лукашенко, поскольку если сейчас поглотить Беларусь, то в ООН почти не останется кому оправдывать преступления РФ, когда её будут исключать. Поэтому аншлюс Беларуси приходится откладывать до изгнания РФ из ООН. На Лукашенко и белорусах рашисты отыграются уже после этого.

Вторая причина – те многоходовочки по переговорам, которые продолжают разыгрывать ведомство Лаврова и Служба внешней разведки РФ. Письмо от Лукашенко к генсеку ООН появилось через пять дней после подачи 18 мая генсеку ООН "мирного плана" от главы МИД Италии Луиджи Ди Майо. "Итальянский план" на следующий же день "утёк" в СМИ, чтобы генсек не положил его в нижний ящик стола и не забыл.

Читайте такжеКремль выбрал новую стратегию, или Почему война в Украине растянется на месяцыПисьмо Лукашенко появилось у него на сайте 23 мая, а оттуда быстро разошлось по СМИ по той же причине. Белорусское информагентство "БЕЛТА", публикуя его 23 мая, пояснило: МИД сказал ему по секрету, что это письмо генсеку передал ещё 18 мая Валентин Рыбаков, их постоянный представитель при ООН. Так что, письмо Лукашенко и письмо с "итальянским планом" генсеку передали по чистой случайности в один день. Песков 24 мая сделал вид, что он не в курсе об "итальянском плане" и стал уверять, что в Кремле ждут – не дождутся, когда получат его по дипломатической почте, но в этом плане их многое не устраивает.

В письме Лукашенко никакого плана нет, есть лишь жалоба генсеку ООН, что "мы – не агрессоры, как нас пытаются представить некоторые государства" и предложение Минска как переговорной площадки по решению "украинского конфликта". Ни слова об агрессии России, зато формула "украинский конфликт" вынесена даже в заголовок письма. Длинно и путанно Лукашенко предлагает в итоге собрать уже не пресловутую Ялту-2 по разделу мира, а вторую конференцию "ведущих международных игроков в духе Сан-Франциско", иначе ООН ждёт судьба Лиги Наций. Себя Лукашенко причисляет тоже к таким "игрокам", поскольку Украина рядом. О своей судьбе "не-агрессор" скромно ничего не написал.

Исчезновение Ялты-2, которой Кремль бредил все восемь лет войны с Украиной, и замена её ссылкой на конференцию в Сан-Франциско, где делегации 50 стран летом 1945 г. учредили ООН, весьма показательна. Сделка Рузвельта, Сталина и Черчилля в Ялте дискредитирована последующей историей, а сам город Ялта восемь лет оккупирован российской армией и любое его упоминание поднимает тему деоккупации Крыма.

Кремль составил весьма примитивную комбинацию: "итальянский план", подсунутый в МИД через Берлускони, с предложением оставить РФ все те области, которые она отняла у Украины, прекращение боевых действий и бесконечные переговоры ни о чём. Письмо от имени Лукашенко, это не только предложение перемирия типа Минск-3, под которое подходит "итальянский план", но и предложение большого сходняка, где РФ будет просить узаконить ею награбленное. Формулировки из письма допускают, что Кремль согласен на торг и даже на отказ от какой-то части оккупированных районов, например, в Харьковской области.

Читайте такжеГрязная игра Германии и Франции относительно Украины: как немцы и французы стали обслугой ПутинаПосредством такой комбинации кремлёвский олигархат надеется выбраться из затеянной им войны пусть и без лавров победителя, но с территориальными приобретениями. Согласен похоронить даже "Путина" с Лавровым, лишь бы сделка состоялась, почему и оживил опять слухи о его летальной болезни.

Помимо Лукашенко и итальянских мафиози к этой комбинации начинают подключать и условную анти-путинскую эмиграцию, которая говорит: война – плохо, Путин – плохо, но мы не можем отказаться от территорий, которые РФ отняла у Украины и не можем согласиться на выплату репараций. Даже извиниться за преступные действия России не можем, не хотим, и не должны, так как войну начал Путин, пусть он и извиняется. Мы не при чём, мы его всегда осуждали и осуждаем.

Нарративы переговорщиков Кремля и условной ему оппозиции в РФ в этом идентичны: войну осуждаем, грабёж и убийства – не осуждает, так как это "издержки производства", каяться и платить не хотим.

Сергей Климовский, блогер, кандидат исторических наук