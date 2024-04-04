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Венгрия берёт на себя роль главного шатуна Европы

Александр Коваленко
4 апреля 2024, 08:10
Функционал Виктора Орбана в настоящее время эдакой прокладки, через которую проводится финансирование дестабилизрующих ЕС.
Венгрия, Орбан
Венгрия / Коллаж Главред, фото УНИАН

Толерантность, мягкотелость и лояльность европейского политикума, по отношению к российским агентам в ЕС, до добра не доведёт – это истина. И когда премьер-министр Венгрии, Виктор Орбан, стал не латентно, а явно и активно поддерживать российские нарративы и в целом страну-агрессора, было понятно, что Европа погружается в серьёзный внутренний кризис. Опять-таки, не из-за наличия Орбана, как паршивой овцы в стаде, а из-за бездействия самого стада.

И вот, на третий год активной, открытой пророссийской деятельности Виктор Орбан выходит на новый уровень дестабилизации Европы, не просто блокируя инициативы по помощи Украины, а катализируя и спонсируя новую войну в Европе, в её самом опасном регионе для взрыва, южном подбрюшье – Балканах.

Так, на этой неделе Виктор Орбан прибывает с официальным визитом в Боснию и Герцеговину (БиГ), где проведёт встречу с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. Виктор Орбан везёт Додику 100 миллионов евро, которые называют инвестициями в социальную сферу, но есть нюанс.

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Функционал Виктора Орбана в настоящее время эдакой прокладки, через которую проводится финансирование дестабилизрующих ЕС элементов, в частности – Додика.

Именно Милорад Додик блокирует вопросы присоединение БиГ к Европейскому Союзу, продвигает идею раскола Боснии и Герцеговины, через выход Республики Сербской. Против самого же Додика ЕС намерено вводить усиленные персональные санкции, что в свою очередь будет блокировать Виктор Орбан.

По сути, через Виктора Орбана сейчас финансируются евроскептические настроения, пророссийские политики и дестабилизирующие Европу явления, которые с учётом напряжённости в регионе, могут очень быстро перерасти в очередной кровавый конфликт на Балканах. В свою очередь, по задумке не столько Орбана, сколько его московских кураторов, очередная война на Балканах может отвлечь Европу от Украины, к чему и стремятся россияне, а Орбан в их планах, как европейская шестёрка в ранге "старший куда послать".

Цель России – исключить вступление БиГ в ЕС, расколоть её и как максимум, спровоцировать кровопролитие. И именно на это Виктор Орбан и везёт сепаратисту Додику финансирование.

Европа как лемминг, в своей аморфности и апатии, несётся к краю обрыва.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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