Венгерский исторический парадокс

Все страны, соседи Венгрии с удовольствием поделили между собой исконные венгерские земли, но сейчас врагом является почему-то Украина.

Виктор Орбан / скрин

Два раза в недавней истории Европы царская Россия в 1848 и сталинский Советский Союз в 1956 году заливали кровью, жестоко раздавливали независимость и достоинство гордой Венгрии, а сейчас "орбановская" Венгрия, входящая в зону контроля Кремля, является покорной слугой путинской России, готова выполнить самую грязную работу в Европе – быть врагом Украины, страны-жертвы агрессии России. При этом, по Трианонскому договору, Украина единственная страна, которая не отрезала от, проигравшей Первую мировую войну, Венгрии кусок земли в свою пользу.

Все страны, соседи Венгрии с удовольствием поделили между собой исконные венгерские земли, но сейчас врагом является почему-то Украина, а не те страны, соседи, который успешно поделили половину Венгрии между собой.

Конечно, встать на строну преступника, агрессора-России легче и удобнее, чем защищать его жертву-Украину от нападения. У Орбана это называется защитой национальных интересов Венгрии.

Источник