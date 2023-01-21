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Венгерский исторический парадокс

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

21 января 2023, 09:12
Все страны, соседи Венгрии с удовольствием поделили между собой исконные венгерские земли, но сейчас врагом является почему-то Украина.
Виктор Орбан
Виктор Орбан / скрин

Два раза в недавней истории Европы царская Россия в 1848 и сталинский Советский Союз в 1956 году заливали кровью, жестоко раздавливали независимость и достоинство гордой Венгрии, а сейчас "орбановская" Венгрия, входящая в зону контроля Кремля, является покорной слугой путинской России, готова выполнить самую грязную работу в Европе – быть врагом Украины, страны-жертвы агрессии России. При этом, по Трианонскому договору, Украина единственная страна, которая не отрезала от, проигравшей Первую мировую войну, Венгрии кусок земли в свою пользу.

Все страны, соседи Венгрии с удовольствием поделили между собой исконные венгерские земли, но сейчас врагом является почему-то Украина, а не те страны, соседи, который успешно поделили половину Венгрии между собой.

Конечно, встать на строну преступника, агрессора-России легче и удобнее, чем защищать его жертву-Украину от нападения. У Орбана это называется защитой национальных интересов Венгрии.

Источник

Виктор Орбан новости Венгрии
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