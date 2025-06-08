Сейчас реплика министра докатится до РФ и там сладко запылают сердца.

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Трампу придется сделать выбор относительно Путина / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скрин из видео

Министр обороны Германии призвал НАТО объявить путинскую Россию самой большой угрозой мировой цивилизации.

Это очень точная и трезвая оценка реальности. Трамп боится сказать себе эти слова и поэтому так позорно юлит. Но, все равно придет момент, когда придется делать великий выбор: всеобщая битва или жизнь по указке умалишенных Кремля.

Сейчас реплика министра докатится до РФ и там сладко запылают сердца. Признание главным злом планеты страшно польстит бомжам и академикам, депутатам и генералам.

видео дня

Тем, чего во всем мире стыдятся, в России принято гордиться: пещерностью, воровством, лакейством, язвами, грязью и злобой. Узнав о своей страшности - народец приосанится и возликует. Его мало беспокоит тот факт, что россию ненавидит и презирает весь цивилизованный мир.

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Кто такой Александр Невзоров? Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.



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