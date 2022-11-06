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Великий "мыслитель" и "патриот" Медведев обязан надувать щеки

Максим Розумный

доктор политических наук

6 ноября 2022, 08:13

Медведев - аниматор, он озвучивает месседж ртом или иным способом. От него ничего не зависит, он ничего не решает.

Великий 'мыслитель' и 'патриот' Медведев обязан надувать щеки
Миссия Медведева - надувать щеки и четко выполнять инструкции, считает разумный / Reuters

Об очередном "манифесте" Медведева о целях и мотивах их войны против Украины.

Наука дает метод, который позволяет изучать и рационализировать даже такие явления, как упомянутое выше сообщение. Наука не брезглива. Она и не такое видела.

Теория коммуникации определяет в структуре субъекта коммуникации три неравноправные составляющие, которые могут сочетаться в одном человеке, а могут распределяться между разными людьми.

Существует принципал, который собственно и является главным субъектом. Его интересы определяют, что будет сказано, кому, и зачем. В случае записи Медведева это - узкая корпорация "владельцев" нынешней России (Путин, Ковальчук, Патрушев, Чемезов, Сечин, Бортников и др.). Им нужно держать в повиновении местное население и защитить режим от возможной либерализации.

Главная идея передается в руки следующего участника коммуникации - так называемого автора. Он формулирует собственно месседж, придает ему содержание, стилистику, аргументацию.

В данном случае коллективным автором выступает группа райтеров (условный Дугин-Сергейцев), которые вдохновляются, скорее всего, писаниями идеологов "консервативной революции" вроде Розенберга. "Миф двадцатого века" выглядит несколько патологически в контексте двадцать первого, после Аушвица и Нюрнберга. Но других авторов у них нет.

И наконец, третий участник коммуникативного акта - аниматор. Тот, кто озвучивает месседж ртом или иным способом. От него ничего не зависит, он ничего не решает, его миссия - надувать щеки и четко выполнять инструкции. Вот в этой роли и выступает великий "мыслитель" и "патриот" Медведев.

Это распределение ролей необходимо учесть при определении меры будущего наказания для представителей путинского режима.

Ответственность шутов вроде Соловьева, Симоньян и Медведева, должно быть справедливое наказание для носителей человеконенавистнической идеологии, но главные преступники - их заказчики и работодатели, которых надо знать поименно.

Источник

война в Украине Дмитрий Медведев Максим Розумный
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