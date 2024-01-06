"Великая Россия" клянчит ракеты у "недоразвитой" КНДР

"Великая россия" просит продать "недоразвитых соседей" ракеты для того чтобы воевать с "государством 404". Ничего странного не находите?

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Путин просит ракеты у КНДР / Минобороны РФ, Telegram

Русские паблики подают как достижение импорт баллистических ракет из КНДР и прогресс в переговорах (по тому же вопросу - импорт ракет) из Ирана.

И вот тут возникает неудобный вопрос.

Дано (то, что говорят российские СМИ): РФ - космическая держава, с мощной промышленностью и мощным ВПК. Ну и, естественно, разработкой ракетного вооружения.

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Дано 2 (то что говорят российские СМИ и в чём уверены граждане РФ): Россия великая держава (супердержава) и соседи, а особенно КНДР, Иран в своём развитии несколько отстают от "Великой России".

Дано 3: Украина - Failed state или как пишут те же российские паблики "государство 404"

И вдруг такая "великая россия" просит продать "недоразвитых соседей" ракеты для того чтобы воевать с "государством 404". Ничего странного не находите?

Кто такой Игар Тышкевич Белорусский аналитик, публицист, блоггер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

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