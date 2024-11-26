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Великая Новосёлка: новый провал на фронте

Александр Коваленко
26 ноября 2024, 19:10
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Именно этот провал в направлении Золотая Нива-Шахтёрское заставил меня особо обратить внимание.
Коваленко, ВСУ
Александр Коваленко о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, Главред

Великая Новосёлка…

В этом году мы видели несколько серьёзных провалов СОУ на фронте, к которым я лично отношу потерю Очеретыно и укреплённых восточных рубежей Торецкой агломерации. Но, по всей видимости, события которые сейчас развиваются районе Великой Новосёлки, перекроют собой всё вышеупомянутое.

В настоящее время РОВ пытаются уже проводить в восточной и северо-восточной части города штурмовые действия в попытке закрепиться на окраинах города. Основные направления ударов, вполне предсказуемо, трассы 0509, с выходом ну улицу Аграрную и 0510. Но, самое неприятное то, что трасса 0509 это именно та трасса, о которой я несколько раз упоминал, как несущая серьёзную угрозу прорыва РОВ к Великой Новосёлке, особенно после провальной обороны трассы с Золотой Нивы на Шахтёрское.

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Примерно 13 октября подразделения РОВ, в составе 37-й ОМСБр, 40-й и 336-й ОБр МП, а так же 5-й ОТБр, оккупировали Золотую Ниву и было понятным, что далее РОВ будет двигаться на Шахтёрское и Великую Новосёлку. Так они сделали, сосредоточив удар 40-й ОБр МП на север – Шахтёрское, а все остальные сконцентрировались по трассе 0509 на Великую Новосёлку.

В итоге, от Золотой Нивы до Шахтёрского, РОВ прошли по прямой трассе, протяжённостью 6,5 километров, за 48 часов и установил контроль над селом в период с 25 на 27 октября. Тогда я уже отмечал, что дорога, которая могла при правильном подходе к обороне, могла превратиться для РОВ в ад, протяжённостью месяца полтора-два, оказалась лёгкой прогулкой с незначительными потерями.

Именно этот провал в направлении Золотая Нива-Шахтёрское заставил меня особо обратить внимание на 0509, прямая трасса протяжённостью почти 11 километров, зажатая с флангов речками Кашаглач и Шайтанка это же сплошной тир и бойня для всех тех, кто попытается по ней прорваться на Великую Новосёлку… Но, нет…

Движение РОВ по трассе началось на 18 ноября и по состоянию на 24 они уже стояли на юго-восточных окраинах Великой Новосёлки.

При этом РОВ в районе Шахтёрского развили свой успех и получили выход к восточным окраинам города по 0510, которая, похоже, аналогично ни черта не была укреплена, как следовало бы.

Отсутствие тотального минирования дорог, отсутствие заграждений на дорогах, самых элементарных надолб и так далее и тому подобное.

27 октября я написал о том, какие ошибки были допущена по трассе на Шахтёрское, а некоторое время спустя опубликовал большой материал о необходимости внедрения гипертрофированной обороны, в особенности по трассам!

Золотая Нива была освобождена в июне 2022 года. За это время вокруг и за пределами села, особенно по основным направлениям вероятного движения противника можно было создать такую оборону, при которой РОВ ползли, омывая декалитрами своей крови каждый метр украинской земли. Но этого не произошло…

Я считаю, что события, которые сейчас происходят в районе Великой Новосёлки это самый серьёзный провал в 2024 году. По всем остальным направлениям события развиваются, хоть и негативно, но предсказуемо, а вот Великая Новосёлка это тотальный провал подготовки обороны, в которой враг должен был увязнуть как в болоте и каждый день умываться своей собственной кровью. Но этого не произошло.

Что тут скажешь… Так и вправду до Запорожья или Днепра дойдут. Обороны вокруг Великой новосёлки, судя по всему, за два года нихрена не было сформировано. Именно той обороны, которую этот важны узловой центр на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской области заслуживал.

Позор.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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