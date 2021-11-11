Веерные отключения в 21 веке: чего стоит опасаться украинцам

Чего ждать при веерных отключениях / regnum.ru

Не хочу никого пугать, но инфантильная успокоенность общества озадачивает. Помнится, в военном 2014 году люди готовились: утепляли дома и квартиры, закупались товарами первой необходимости...

Расскажу, что такое веерное отключение в 21 веке. И эта ситуация более, чем вероятная.

Веерное отключение - это когда теоретически по объявленному графику, а в реале - в самый неподходящий момент в целых областях, городах и районах на 2-6 часов отключают электричество. Всё электричество.

Понятно, что если в квартирах нет света, то на время можно обойтись аккумуляторными светильниками или свечами, в конце концов. Но не работают телевизоры, аудиосистемы, игровые приставки, микроволновки, холодильники. Продукты из морозилок приходится выносить на балкон, если на улице холодно. Или вывешивать в авоськах из форточек - был такой лайфхак в советских общагах.

Но это ерунда. Страшнее, что не работают мобильная связь и Интернет (мобильный, в том числе)! Потому что сотовые станции требуют электропитания. И серверные тоже.

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Невозможно не только початиться в ФБ, Инсте или Тик-токе. Невозможно вызвать такси. Нельзя приобрести билет на самолет или жд. Если веерное отключение не затрагивает промышленные предприятия, то метро, троллейбусы и трамваи будут ездить, а если затрагивает, то и электротранспорт встанет.

Невозможно вызвать скорую, хотя нынче не факт, что она и без веерного отключения приедет вовремя. Невозможно, если что, попросить помощи у родственников или друзей, потому что у большинства у нас стационарные телефоны давно отключены. Невозможно провести какую-то оплату через мобильник или комп.

Многие из нас, когда холодно в квартирах, пользуются электроотопителями или кондиционерами, включенными на обогрев. Вот это при веерных отключениях не получится.

Может сложиться впечатление, что обеспеченных людей, живущих в домах с автономным электропитанием и отоплением, минует сия беда. Ну, разве что тех, кто 100-процентно перешел на зеленую энергетику, коих в Украине практически нет. Остальные окажутся в общей дырявой лодке, черпающей бортами. Так как, напомню: веерные отключения и грозят нам всем потому, что не хватает энергоносителей. И их будет не хватать как бедным, живущих за счет централизованного электроснабжения, так и богатым, потому что газ, он в трубе или есть, или нет. Для всех. Если кто вдруг только что придумал выход, то информирую: систему снабжения богатеньких сжиженным газом мгновенно не наладить. Или левым углем из копанок.

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Понятно, что веерные отключения - это вероятная вынужденная мера, помогающая протянуть и избежать полного краха в условиях дефицита энергии. Разумеется, что украинцы, привыкшие выживать в нечеловеческих условиях, приспособятся и к веерным отключениям. Приспособились же в 1995-1997 годах, хотя тогда интегрированность в виртуальное пространство было несравнимо меньше.