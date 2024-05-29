Важный пазл в общую систему нашей безопасности

В Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.
Соглашение стало продолжением Киевского договора по безопасности, разработанного группой Ермака-Расмуссена, а также Совместной декларации о поддержке Украины принятой в Вильнюсе в июле 2023 года странами "Большой семерки".
Бельгия становится одним из ключевых партнеров Украины по усилению украинской авиации.
В частности, соглашение по безопасности закрепляет поставку Бельгией Украине 30 самолетов F-16.
В этом году, стоимость бельгийского пакета помощи составит почти миллиард долларов.
Срок действия соглашения рассчитан на 10 лет.
Напомню, что в Бельгии зарегистрировано депозитарное учреждение Euroclear, в котором заблокирована большая часть российских активов.
И от позиции Бельгии будет зависеть механизм их использования.
По информации руководителя ОП Андрея Ермака: "первые истребители должны быть переданы уже в этом году".
Кто такой Алексей Кущ?
Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в Аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.
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