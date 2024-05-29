Важный пазл в общую систему нашей безопасности

В этом году, стоимость бельгийского пакета помощи составит почти миллиард долларов.

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Владимир Зеленский и Александр Де Кроо / фото: Офис президента Украины

В Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

Соглашение стало продолжением Киевского договора по безопасности, разработанного группой Ермака-Расмуссена, а также Совместной декларации о поддержке Украины принятой в Вильнюсе в июле 2023 года странами "Большой семерки".

Бельгия становится одним из ключевых партнеров Украины по усилению украинской авиации.

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В частности, соглашение по безопасности закрепляет поставку Бельгией Украине 30 самолетов F-16.

В этом году, стоимость бельгийского пакета помощи составит почти миллиард долларов.

Срок действия соглашения рассчитан на 10 лет.

Напомню, что в Бельгии зарегистрировано депозитарное учреждение Euroclear, в котором заблокирована большая часть российских активов.

И от позиции Бельгии будет зависеть механизм их использования.

По информации руководителя ОП Андрея Ермака: "первые истребители должны быть переданы уже в этом году".

Кто такой Алексей Кущ? Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в Аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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