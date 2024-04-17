Важные для Украины новости от США

Но одно можно сказать точно: некоторый прогресс в этом вопросе есть.

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США и помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Важные для Украины новости. Джонсон будет проталкивать в Конгрессе вот какой план:

Четыре отдельных закона одним процедурным пакетом, что позволит вносить в законопроекты правки.

Четыре - по одному закону о помощи для Израиля, Украины, Тайваня и отдельно - о выделении денег на укрепление обороноспособности США.

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Кроме того, в четвертый законопроект войдут положения о запрете ТикТока, о конфискации российских активов для помощи Украине, о ленд-лизе (с конкретными цифрами?) и о займах на гуманитарные нужды.

Я бы сказал, что хуже, чем ранее принятый Сенатом законопроект о 90 миллиардах для Украины, Тайваня и Израиля, но намного лучше, чем ничего.

Посмотрим на реакцию демократов. Они сейчас могут сказать, что это популизм и демагогия, поэтому нужно просто ставить на голосование сенатский законопроект и не лохматить бабушку.

Но одно можно сказать точно: некоторый прогресс в этом вопросе есть.

Хотя (и тут я пессимист) что-то мне подсказывает, что в Джонсоновском плане есть какая-то закавыка, которая не позволит поставить Украине помощь в нужном объеме: для Трампа такое решение крайне вредно и даже опасно с предвыборной точки зрения.

Кто такой Иван Яковина Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах. Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист. С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину. Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

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