Вариант концерта в подмосковье идеален для Кремля

Царь должен "показать силу" и продемонстрировать готовность "защищать" страну. Не граждан, а именно страну. То есть нужна "победа" на фронте.

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Теракт в Москве / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Путину пытались перед выборами принести "победу", но провала украинского фронта не случилосб

При этом Россия активно работает над выходом на переговоры с удобных для себя позиций.

Удобные позиции - это либо победа на фронте либо любые иные сложности у Украины (внешнеполитический тупик, внутриполитический кризис, разрушение инфраструктуры)

видео дня

Но по внешней поддержке из тупика появляется выход. Внутри страны, несмотря на вбросы и попытки шатать, "нового майдана" пока на горизонте не видно.

С ударом по инфраструктуре Украины получается "относительно". С одной стороны поразили ДнепроГЭС. Но жертвы среди мирного населения и параллели с Каховской ГЭС играют не на руку Москве. Точнее могут сыграть.

При этом в саму РФ тоже прилетает и "больно" прилетает.

На этом фоне царь должен "показать силу" и продемонстрировать готовность "защищать" страну. Не граждан, а именно страну. То есть нужна "победа" на фронте.

Под это военное руководство даже вознамерилось кучу новых дивизий и бригад создавать. Но там, кроме техники, нужен личный состав в количестве большем, чем удаётся набрать ежемесячно. То есть нужна мобилизация граждан.

С последними проблема: вопросы участия в войне (не наблюдения, а участия) их сильно пугают. А вторая "волна миграции" на фоне нарисованной "всенародной поддержки царя" будет выглядеть как-то не слишком красиво.

Значит надо народ попугать. И тут приходит на память история второй чеченской и взорванные жилые дома. Белгород не подходит - там ведь объявили о ситуации под контролем и героическую защиту. Не напугает (специфика солидарности в РФ в том, что первые дни пролили скупую слезу о белгородцах, а когда новости оттуда стали привычными, судьба тех самых белгородцев стала неинтересна). Можно было бы, как в анекдоте, побомбить Воронеж, но тоже не то - надо масштабней и медийнее (тем более, что Воронеж уже бомбили во время марша Пригожина).

И тут вариант концерта в подмосковье идеален. Это не сама Москва, но рядом. Это картинка, которая пугает публику, тусующуюся и ходящую по концертам. И это "реальные террористы", а не ракета или БПЛА.

Поэтому я не удивлюсь если уже утром найдут украинский след или убьют одного из нападавших а в кармане будет лежать визитка то ли Яроша то ли Буданова.

Дальше немного истерии и мобилизация.

Кстати, расстрел под Москвой в западной прессе чудесно перебивает информацию о жертвах в результате ночного ракетного обстрела Украины. Логика восприятия там та же - война в Украине стала "привычной", а расстрел в подмосковье - "новинка".

Поэтому есть необходимость, есть нужное время, есть событие. Как-то так.

Кто такой Игар Тышкевич Белорусский аналитик, публицист, блоггер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

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