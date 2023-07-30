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Вагнеровцы выдвигаются к Сувалковскому переходу: что это может значить?

Вадим Денисенко
30 июля 2023, 06:31
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Нужно быть готовыми к различным, в том числе и комбинированным вариантам.
Вагнеровцы выдвигаются к Сувалковскому переходу: что это может значить?
Вагнеровцы могут начать вербовать белорусов / коллаж: Главред, фото: скриншот

Польский премьер заявил, что вагнеровцы выдвигаются в сторону Сувалковского перехода. Что это может означать?

1. У Вагнера пока нет достаточно возможностей, чтобы делать какие-либо серьезные операции. Даже если началась вербовка белорусов, это займет относительно долгий промежуток времени, чтобы иметь достаточно сил для любых серьезных операций. Да и серьезная операция на территории НАТО приведет к применению ст. 5.поэтому, вероятность чего-то масштабного просто мизерная.

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2. Если что-то и будет, то это провокации по типу Шебекино, когда на территорию Польши или Литвы заходит небольшой отряд, держится там сутки, а потом выходит. Не исключено, что это будет делаться людьми с украинскими паспортами (жители ЛДНР). Главная цель - вмешаться в выборы и кричать о том, что статья 5 НАТО не работает. Единственный вопрос: а зачем это Лукашенко остается непонятным.

3. Это может также быть и обратная инсценировка: белорусы гонят мигрантов в Польшу или Литву, поляки (литовцы) будто бы открывают огонь и создается картинка с десятками трупов сирийцев.

4. Не исключено, что все это является банальным ИПСО, когда создается обманчивая картинка, а взамен готовится удар по Украине. Опять-таки, пока никаких серьезных угроз нет. Но давайте не забывать заявление Лукашенко о том, что поляки хотят захватить западную Украину и Западную Беларусь. Поэтому на территорию Украины могут в ближайшее время заходить относительно небольшие группы "освободителей" под флагом условной советской Украины. Хотя еще раз повторюсь: пока серьезных угроз там нет.

Пока это только версии и мы не можем исключать, что одновременно будут задействованы разные сценарии. Просто нужно быть готовыми к различным, в том числе и комбинированным вариантам.

Кто такой Вадим Денисенко?

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - исполнительный директор Украинского института будущего, журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – окончил факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "политики не лгут"), пишет Википедия.

Источник

война в Украине ЧВК Вагнер
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