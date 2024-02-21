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В Запорожскую область россияне стягивают пятидесятитысячную армию?

Александр Коваленко
21 февраля 2024, 08:10
А теперь, просто, элементарная математика или как там её… ГВ "Днепр" + ГВ "Запорожье" и сколько по факту.
В Запорожскую область россияне стягивают пятидесятитысячную армию?
Война в Украине / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, instagram/libkos

В Запорожскую область россияне стягивают пятидесятитысячную армию. Именно с таким посылам вышел материал CNN, который подхватили наши СМИ и который создал определённую панику не только в запорожской области среди местного населения, но и по всей стране.

Собственно, про Запорожскую область…

К середине февраля на материковом Юге Украины была полностью реорганизована группа войск "Днепр", в которую влилась ГВ "Запорожье", зоной ответственности которой была, как не трудно догадаться, временно оккупированная часть Запорожской области.

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Реорганизация и централизация управления говорили о подготовке к активизации войск противника на данном плацдарме и объединённый ресурс на сегодняшний день и вправду впечатляющий, второй по мощности среди всех ГВ РОВ:

  • Личного состава – 130 тыс тел
  • Танков – 670;
  • ББМ – 1 950;
  • Ствольной артиллерии – 900;
  • РСЗО – 200.

Но есть несколько интересных нюансов.

Для начала, до объединения, ГВ "Запорожье" представляло собой следующую комплектацию:

  • Личного состава – 62,1 тыс тел
  • Танков – 370;
  • ББМ – 1 150;
  • Ствольной артиллерии – 500;
  • РСЗО – 120.

Данная масса преимущественно находилась вдоль всей линии боестолкновений, а потому, лично мне странно читать умные аналитические заметки от CNN, про 50-ти тысячную армия РОВ, когда на самом деле украинские войска давно уже удерживают ЛБС против куда большей группы войск.

Но интересно, другое.

До объединения ГВ "Днепр" представляла собой следующий вид:

Личного состава – 77 тыс тел

Танков – 410;

ББМ – 1 100;

Ствольной артиллерии – 500;

РСЗО – 90.

А теперь, просто, элементарная математика или как там её… ГВ "Днепр" + ГВ "Запорожье" и сколько по факту.

Личного состава – 62,1 + 77 = 139,1 тыс тел (130, куда делись 9 тысяч тел?)

Танков – 370 + 410 = 780 (670, куда делись 110 танков?);

ББМ – 1 150 + 1 100 = 2 250 (1 950, куда делись 300 ББМ?);

Ствольной артиллерии – 500 + 500 = 1 000 (900, куда делось 100 стволов?);

РСЗО – 120 + 90 = 210 (200, ну, более-менее).

В общем, интересное явление, но объединяя две ГВ, россияне растеряли часть табуна и механизированной компоненты.

Выводы из этого всего весьма прозаичные.

CNN раскрыли секрет Полишинеля. Уже год как данное количество сил и средств РОВ концентрируется в Запорожской области. И активизация действий РОВ нельзя сказать, что не было неожидаемым и его будут отражать по мере сил и средств СОУ.

Другой вопрос, а не попыталось ли командование РОВ таким объединением, по шумок, попутно "отмыть" потери в районе Авдеевки? Не, ну а чо? 10 тысяч туда, 10 тысяч сюда!

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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война в Украине Запорожская область Александр Коваленко
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