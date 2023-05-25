Нельзя авантюристам и политическим шаромыжникам отдать на откуп будущее наших потомков.

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Ярош говорит, что в его Украине каждый гражданин будет иметь право на оружие / ua.depositphotos.com

Немножко о государствообразовании…

Для меня украинская идея - это Украинское Самостоятельное Соборное Государство - государство украинской нации на украинской земле, в которой всем ее гражданам, независимо от национальности, будет обеспечена свобода, справедливость и благосостояние…

В моей Украине чиновники - обслуживающий персонал граждан. Держиморды-взяточники должны сидеть в тюрьмах, а не в креслах.

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В моей Украине гражданство - это привилегия, а не право. Враги Украины, коллаборанты, приспособленцы - не будут его иметь и влиять на выбор украинцев.

В моей Украине частная собственность будет священной.

В моей Украине каждый гражданин будет иметь право на оружие и его использование для защиты государства, свободы, жизни, собственности.

В моей Украине полицейский будет служителем закона, а не обслуживающим персоналом любого…

В моей Украине причастность к Силам обороны будет высшей наградой и привилегией.

Кто такой Дмитрий Ярош Дмитрий Ярош – украинский общественно-политический деятель, военнослужащий, бывший лидер и основатель организации "Правый сектор" (2014-2015), член-основатель организации "Трезубец", командующий Украинской добровольческой армией, пишет Википедия. Ярош был участником Революции Достоинства, участвовал в войне на востоке Украины. Был народным депутатом Украины VIII созыва, кандидатом в президенты Украины на президентских выборах 2014 года. Советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного (2021). Кавалер Ордена "Народный герой Украины" (2014), рыцарь Ордена Богдана Хмельницкого III степени (2016).

В моей Украине каждый гражданин будет чувствовать себя хозяином своей Судьбы на своей земле.

За это воюем. После победы так и будет!

Слава Украине!

P.S. Считаю, что дискуссия о будущем нашего государства уже должна иметь место.

Нельзя авантюристам и политическим шаромыжникам отдать на откуп будущее наших потомков.

Во власть - не собираюсь.

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