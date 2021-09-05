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В Украине вырисовывается главный проблемный регион

Леонид Швец

журналист

5 сентября 2021, 07:45

Особость настроений на Юге налицо, и это выраженное недовольство региона, в котором Владимир Зеленский получил в 2019 году самую высокую поддержку.

Флаг, Украина
На Юге совершенно не верят в европейское будущее Украины / УНИАН

По всему выходит, что у нас вырисовывается главный проблемный регион. О специфичности наших южан говорят все социологи, а в исследовании, проведенном в феврале этого года Институтом социальной и политической психологии НАПН Украины, она проявилась очень выпукло.

Весьма противоречивы политические воззрения южан. Здесь, многие удивятся, больше всего людей считают, что Украина должна быть независимой – 79,9%, это даже больше, чем на украинском Западе – 77,7%. В то же время 38,8% не видят ничего хорошего, что эта независимость принесла (в среднем по стране таких ответов 21,2%, на Востоке – 24,5%). И именно здесь больше всего не приемлют национализм, который считают "самым опасным врагом народа Украины, его государственности и демократии": 53,4% (в среднем по стране 26,8%, на Востоке 38,8%).

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На Юге большинство выступает за то, чтобы в Конституции было закреплено украинско-российское двуязычие – 50,7%, против лишь 9,7%, 39,6% в задумчивости. Причем конституционное закрепление двуязычия здесь традиционно популярно: в 2018 году за него выступало 65,2%, а в 2019-м – 71,9%.

Здесь совершенно не верят в европейское будущее, 67,9% считают, что "ЕС – красивый мираж, до которого нам не дойти" (по другим регионам этой точки зрения придерживаются 27-29%).

Южане скептичней всех оценивают успехи власти: 84,2% говорят, что реформы остались на бумаге, при том, что средний по стране показатель 54%. На Юге терпеть не могут Порошенко, 73,9% винят лично его в развязывании войны на Донбассе (35% в среднем по Украине), но и Зеленский оказался не лучше, и ему надо идти в отставку – 47% (35% по стране).

В общем, особость настроений на Юге налицо, и это выраженное недовольство региона, в котором Владимир Зеленский получил в 2019 году самую высокую поддержку. По данным экзит-полла Центра Разумкова и Киевского международного института социологии, в первом туре Юг дал ему 42% голосов (Восток – 30,7%, Запад – 21,2%, Центр – 28,6%). Во втором туре в Одесской области за него проголосовало 87%, в Николаевской – 85,5%, в Херсонской – 83%. Если где и есть обманутые избиратели "зеленой" власти, то вот же они.

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