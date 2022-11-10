В США демократы "сыграли вничью"

Сенат США / Reuters

В США, как вы знаете, только что прошли промежуточные выборы в Конгресс. Из-за войны я о них ничего не писал, но краем глаза следил, что там происходит. Теоретически, там с огромным перевесом должны были победить республиканцы. И по всем опросам, и по историческому прецеденту, ну и по общеполитической ситуации в стране.

Однако по ряду причин я был уверен, что у демократов есть очень хорошие шансы не проиграть. Для того, чтобы их расписывать, времени не было, плюс меня бы сочли идиотом, так как абсолютно все были уверены в том, что демократов ждет ужасный разгром.

В общем, я своими соображениями на этот счет поделился только со своим другом-американцем из Вашингтона. Тогда он не очень вдохновился моим предсказанием.

Но сейчас вот выясняется, что демократы вопреки всем прогнозам на этих выборах никакого разгрома не пережили, а фактически "сыграли вничью".

В 2016 году я говорил, что победит не Хиллари, а Трамп, в 2020 году я ставил на Байдена и обещал, что Трамписты обязательно устроят что-то типа попытки захвата власти.

Впрочем, я, конечно, тоже, бывает, ошибаюсь. Но не мог не похвастать!

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