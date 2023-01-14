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В Соледаре "вагнеровцев" бросили на утилизацию

Дмитрий Снегирев

Сопредседатель общественной инициативы «Права справа»

14 января 2023, 06:23
Пригожинских наемников запустили в Соледар по так называемому "коридору" для уличных боев. А уличные бои – это бои высокой интенсивности.
Евгений Пригожин
В Соледаре "вагнеровцев" бросили на утилизацию, считает Снегирев / скрын

Самая горячая точка Донбасса - в Соледаре: уличные бои, ВСУ заставляют врага нести колоссальные потери, которые превышают суммарные недельные показатели на других участках фронта.

Бахмут и Соледар на Донетчине – самые горячие точки фронта: ситуация для ВСУ крайне тяжелая, но контролируемая. В то же время оккупанты наступают буквально по трупам своих предшественников: их потери, особенно в рядах наемников "Вагнера", зашкаливают. А победные реляции росСМИ о якобы контроле Соледара не соответствуют действительности.

Я бы хотел опровергнуть сообщения российской стороны, а именно ЧВК "Вагнер", как это ни парадоксально, источниками Минобороны страны-оккупанта. Пригожин заявил, что в штурмовых боях непосредственно в Соледаре участвуют исключительно "вагнеровцы". Зато минобороны рф сообщает о том, что подразделения дшв с юга и севера заблокировали город Соледар. Речь идет о том, что так называемый "спецконтингент" Пригожина фактически запустили в город и закрыли для них выходы.

Информация о якобы контроле "вагнеровцами" господствующих высот в Соледаре (Юрчина гора и отдельные штольни) по состоянию на 12 января не подтверждается. Не соответствует действительности информация некоторых западных разведок о якобы усиление личной роли Пригожина и ЧВК "Вагнера" на фоне штурма Соледара и Бахмута.

Еще раз подчеркиваю: пригожинских наемников запустили в Соледар по так называемому "коридору" для уличных боев. А уличные бои – это бои высокой интенсивности. И в это время с обеих сторон подразделения воздушно-десантных войск рф блокируют город, фактически не давая им возможности выйти. И дело не в блокировании Вооруженных сил Украины, для ВСУ пока выход есть, ни о каком оперативном окружении украинских сил речь не идет. Есть путь на Благодатное, а значит, и возможности для ротации, подвоза БК и эвакуации раненых.

Замечу, что в настоящее время подразделения десантно-штурмовых войск вс рф пытаются давить с юга и севера именно в район населенного пункта Благодатное, чтобы перекрыть пути сообщения и взять под физической и огневой контроль трассу, соединяющую Бахмут, Соледар и Северск.

И именно это – ключевая задача оккупантов в моменте взятия Соледара. Никоим образом это не контроль над "Артемсолью". К сожалению, многие эксперты и представители разведок демонстрируют полное непонимание ситуации. Цель оккупантов – полный контроль Донецкой области, а не отдельного населенного пункта. Поэтому не стоит вычленять ситуацию в Соледаре от общей картины противостояния на Бахмутском направлении. Наступление на Соледар - лишь одна из составляющих.

То есть главная цель противника - отрезать снабжение для украинского гарнизона в Бахмуте. Второй фланг атаки – район населенного пункта Клещиевка. Причем это наступление происходит параллельно с нескольких сторон и имеет целью установление контроля за трассой Бахмут – Константиновка.

Таким образом, российские войска, использовав так называемое "рождественское перемирие", проведя перегруппировку, накопив силы, БК, улучшив МТЗ, одновременно атаковали по флангам украинскую группировку. Кроме того, бои ведутся и в самом Бахмуте на окраинах – в районе улиц Лумумбы, Франко и Коцюбинского и на территории свалки. Конечная цель россиян - не Бахмут и не Соледар, а вся Донецкая область.

В свою очередь, ожесточенные уличные бои в Соледаре с привлечением "зэков" из "Вагнера" преследуют еще одну интересную подзадачу – утилизацию так называемого "спецконтингента", который бросили фактически на убой в окружении заградотрядов. Это подтверждает информация самого Пригожина о том, что потери "вагнеровцев" в Соледаре за сутки достигают суммарных потерь россиян за неделю на всей линии фронта.

Напомню, украинские защитники работают на максимальное истощение российских войск у Соледара. Обнародовано видео, демонстрирующее, как одним выстрелом сотня захватчиков была отправлена на "концерт Кобзона".

Дмитрий Снегирев, специально для Главреда

война в Украине Дмитрий Снегирев Соледар
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