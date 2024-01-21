В следующем году Путин, вероятно, действительно будет слать гонцов

Путин хочет признания и повиновения, он хочет влиять на часть мира и сидеть рядом с президентом США и главой Китая.

https://opinions.glavred.info/v-sleduyushchem-godu-putin-veroyatno-deystvitelno-budet-slat-goncov-10535057.html Ссылка скопирована

Владимир Путин / скриншот

Уверенность экс-посла в Великобритании Вадима Пристайко в интервью Натальи Мосейчук, что Путин посылает миру сигналы готовности к переговорам, меня несколько смутила. Мол, российский диктатор уже может рассказать своему народу, что и "молодые республики спас", и что сухопутный коридор в Крым прорубил, и что ЗАЭС теперь все захваченное может обеспечить энергетически. И даже мобилизация ему не очень поможет, потому что мы уничтожили большое количество российской техники…

То, что Путин может создавать параллельную реальность, в это охотно верю.

видео дня

Но категорически не верю в то, что он хочет переговоров, которые сузят его стратегический маневр. А это - не просто об Украине. Если вспомнить известную Мюнхенскую речь Путина (в интервью о Мюнхене было вскользь упомянуто), то цель Москвы не просто дестабилизировать ситуацию в регионе, а восстановить свою доминирующую роль в странах бывшего Варшавского договора.

Путин хочет признания и повиновения, он хочет влиять на часть мира и сидеть рядом с президентом США и главой Китая. Чтобы вместе "на троих" заправлять мировым порядком "в новых реалиях", как он часто говорит.

С этой точки зрения Путину никакие переговоры в ближайшее время не нужны (особенно до определения победителя в Белом доме). Более того, не исключено, что Россия в период самого ожесточенного политического противостояния в США, попытается пойти еще на большую эскалацию, снижая шансы нынешней демократической администрации на победу и сжимая механизмы быстрого реагирования в период президентской кампании.

А уже в следующем году Путин, вероятнее всего, действительно будет слать гонцов, чтобы выйти на двустороннюю, а, возможно, и трехстороннюю встречу в формате Россия-США-Китай. Чтобы закрепляя свои тактические успехи, говорить о расширении влияния, на часть Европы, включая Украину.

В конце концов, корреляция этого сценария зависит от того, понимают ли (и как) это на Западе и готовы ли они помочь нам (и себе тоже) этот сценарий сломать.

Именно так, Если коротко, я вижу развитие событий ближайшего года.

Поэтому слова "Путин посылает сигналы о переговорах" для меня выглядят как минимум алогичными. Особенно из уст опытного украинского дипломата, с которым я знаком лет 20, если не больше.

Но посмотрим в 2025-м, чья теория была ближе к реальности.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.