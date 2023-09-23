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В ситуации с Польшей всем нужно успокоиться

Сергей Иванов
23 сентября 2023, 06:38
В Польше сейчас много проблем и далеко не все они связаны с Украиной - только коррупционный скандал с выдачей виз мигрантам чего стоит.
В ситуации с Польшей всем нужно успокоиться
Нарратив "торговая война с Польшей" - кремлевский / коллаж Главред, фото УНИАН и

В ситуации с Польшей всем нужно успокоиться. Кто - то метко сказал, что этот спектакль - не для нас, а для польского избирателя.

Так, политики во время электоральных соревнований - максимально уязвимы, а потому - максимально гибки. Они говорят то, что хотят слышать избиратели, а после выборов делают - то, что считают правильным. Так действуют все политики, так действует и польский президент.

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В Польше сейчас много проблем и далеко не все они связаны с Украиной - только коррупционный скандал с выдачей виз мигрантам чего стоит. Он очень сильно бьет по позициям правящей партии, поэтому не стоит удивляться традиционным политтехнологическим механизмам смещения внимания электората.

Никто не сомневается, что Польша сделала и делает для нас очень много. Еще меньше сомнений в том, что Украина сделала и делает для Польши не меньше, но несопоставимо большей ценой. Этот союз экзистенциально обусловлен. Такое уже было в нашей истории, такое может произойти еще не раз.

Надо понимать, что нарратив "торговая война с Польшей" - кремлевский. Даже несмотря на имеющиеся противоречия между государствами ни о какой войне речь не идет и уже сегодня наш и польский аграрные министры договорились о решении, которое устроит всех. Уверен, очень скоро эта тема заглохнет. Тейк ит изи.

Кто такой Сергей Иванов

Иванов Сергей Владимирович (род. 26 августа 1976, Зимогорье) - украинский телеведущий, публицист, общественный деятель, писатель, блогер. В 1998 году окончил Восточноукраинский университет по специальности "правоведение". В мае 2014 года после оккупации Луганска из-за угрозы жизни вынужден был переехать в Киев. Работал журналистом в разных изданиях, писал статьи для СМИ. С середины мая 2016 года участвует в эфирах авторского проекта Романа Скрыпина - skrypin.ua и УМН. В начале сентября 2016 года возглавлял портал Эспрессо TV. С начала октября 2016 года по июль 2019 года Иванов вместе с Натальей Мосейчук был ведущим ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1. С осени 2019 года ведет авторскую программу "Антиподы". Эфиры выходят на телеканале Исландия и YouTube-канале ISLAND TV.

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